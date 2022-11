Rónay Tamás;

Brazília;Luiz Inácio Lula da Silva;brazil elnökválasztás;Jair Bolsonaro;

2022-11-22 20:41:00

Depressziós a bukott brazil elnök, mem tudta feldolgozni választási vereségét

Jair Bolsonaro a hírek szerint tart az ellene induló perektől.

Nagyon nem úgy sikerült a brazil elnökválasztás, ahogy a jobboldali populista Jair Bolsonaro remélte. Hiába Orbán Viktor nyilvános támogatása, hiába látogatott el hozzá Novák Katalin köztársasági elnök, s ajánlott egy júliusi brazil lapértesülés szerint segítséget Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az október 30-án megtartott második elnökválasztási fordulóban, ha kis különbséggel is, de vereséget szenvedett a baloldali Luiz Inácio Lula da Silvával szemben.

Hamar kiderült, hogy a választás el esetleges nem ismerésével kapcsolatos fenyegetései teljesen megalapozatlanok voltak. Bár tényleg lehettek olyan elképzelései, hogy a hadsereg segítségével tartja magánál a hatalmat, a brazil demokrácia igen erősnek bizonyult. Partnerei kényszerítették arra, hogy két nappal a voksolás után bejelentse: tiszteletben tartja az alkotmányt. Az igazságszolgáltatás mindemellett keményen fellépett Bolsonaro katonai puccsra ösztökélő, számos fontos utat elzáró hívei ellen, a katonaság pedig nyíltan hitet tett a demokrácia mellett. Mindez azt jelenti, hogy a – ahogy hazájában nevezik - "kapitány" január elsején el kell, hogy hagyja az elnöki rezidenciát.

Már ha egyáltalán addig kihúzza valahogy. Pszichés állapota ugyanis beszámolók szerint a vereség óta enyhén szólva sem a legjobb. Azóta a külvilágtól elszigetelten él az Alvoradában lévő rezidenciáján, nem jár be a Planalto palotában lévő irodájába, mindössze kétszer bukkant fel itt az eltelt három hét alatt, érdemi munkát tehát nem végez. Csak néhány miniszterrel, tanácsadóval és vele szövetséges politikusokkal találkozott. Sőt, a közösségi oldalakat is elhagyta, amelyeken eddig mindenütt jelen volt. Kedvenc közösségi hálózatán, a Twitteren mindössze háromszor posztolt a vereség óta. A közösségi oldalak iránti lelkesedése messze földön híres volt: minden csütörtökön élőben jelentkezett be a Facebookon, ehhez a hagyományhoz még utazásai során is ragaszkodott.

Hivatalos naplójának lapjai az elmúlt két hétből hét napon át üresen maradtak, írta találóan összeállításában a Le Figaro. Ez a vákuum az állam élén kérdéseket vet fel a 67 éves populista elnök egészségi állapotával kapcsolatban, és táplálja a pszichológiai állapotával kapcsolatos pletykákat.

A Twitteren Sonia Bomfim baloldali képviselő egyenesen azt a kérdést tette fel, Bolsonaro egyáltalán még mindig Brazília elnöke-e. Államfőként sokkal inkább már Lula lép fel, beszédet is mondott múlt héten a klímaváltozással kapcsolatos, Egyiptomban megrendezett konferencián. Bolsonarót azonban ez a nagy figyelmet keltett felszólalás sem sarkallta arra, hogy előjöjjön önkéntes elefántcsonttornyából. A brazil sajtó választási veresége óta már visszaszámol.

Az internetezők nem kímélték az elnököt, akit egyébként korábban is inkább a motorozásáról és a jet-ski-túrákról ismernek, mintsem hosszú és megerőltető hivatali napjairól. A #Bolsonaronaotrabalha ("Bolsonaro nem dolgozik") hashtag az egyik legnépszerűbbé vált a Twitteren.

Múlt héten például alelnökét, Hamilton Mourao tábornokot bízta meg több külföldi nagykövet megbízólevelének átvételével, ami elsődlegesen államfői feladatkör. Ez az intermezzo számos kérdést vetett fel. Egykori kollégájának, Braga Nettó tábornoknak fel is tették a kérdést, miért nem Bolsonaro vette át a megbízóleveleket, ő erre azt mondta: "Ez egészségügyi kérdés. A lábában fertőzés keletkezett, orbánca van. Nem viselhet nadrágot. Hogy jelenhetett volna meg bermuda rövidnadrágban?” – tette fel a költői kérdést a volt védelmi miniszter, aki csütörtökön találkozott is Bolsonaróval. Mint állította, „hamarosan” visszatér, de egyelőre gyógyulófélben van, pihenésre van szüksége.

Ami mégiscsak gyanakvásra ad okot: hivatalos orvosi közlemény nem született az egészségi állapotáról, így egyre többen azt firtatják, hogy a távolmaradás oka az egyébként valóban igen kellemetlen és veszélyes orbánc helyett drámaian megromlott pszichés állapota lehet. Az elnök "apatikussá vált" és "depressziós" – állította a Metropoles hírportál egyik szerkesztője, aki hozzátette, az államfő közeli tanácsadói már egyenesen attól is tartanak, hogy nem tudja befejezni az év végén befejeződő ciklusát. "Érzelmileg és lelkileg teljesen összeomlott" - mondta Paulo Pimenta, Lula Munkáspártjának egyik képviselője, aki azt közölte, mindezt kormányzati források árulták el neki. A Revista Forum nevű baloldali hírportálnak elmondta, Bolsonaro és tanácsadói két-három találkozót próbáltak tartani. "Leül az asztal egyik sarkába (...), a fejét a kezére hajtja, és fél órán át sír, miközben mindenki csendben nézi.” Minden találkozási kísérletnél "leül, lehajtja a fejét, sír, kétségbeesik. Szigorúan véve elnök nélkül vagyunk" – mondta a képviselő.

és amint elhagyja az Alvorada-palotát, perek lavinájával kell szembenéznie. „Nagyon aggódik az igazságügyi helyzete miatt" - mondja Thais Oyama újságíró, a Turbulencia a Bolsonaro-kormányban című könyv szerzője. Olyannyira, hogy amikor közvetlenül a vereség után találkozott az általa fémjelzett Liberális Párt vezetőjével, azt követelte: a politikai erő fizesse ki a jogi eljárások költségeit.