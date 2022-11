Á. B.;

Ukrajna;Bencsik András;Sajtóklub;

2022-11-21 15:14:00

Bencsik András: Amerika kényszeríti az ukrán katonákat, hogy harcoljanak az oroszok ellen

Vagyimir Putyin utasítására az orosz hadsereg február 24-én rohanta le az országot.

Szokás szerint sikerült alaposan eltévednie az ok-okozat tengelyen az egykor még kommunista propagandista Bencsik Andrásnak a Hír TV Sajtóklub című műsorának vasárnap esti adásában.

A Demokrata főszerkesztője – aki most éppen a keresztény-konzervatív újságírás egyik ikonikus alakja – azt fejtegette, hogy tulajdonképpen miért is fizet az Európai Unió Ukrajnának - utalva arra, hogy Brüsszel hitelfelvétellel segítené a megszállt országot. Azt hangoztatta, Ukrajnát Oroszország támadta meg, tehát a károkozás fő felelőse Oroszország.

- fogalmazott. majd ismét feltette a kérdést, „miért nyomakodnak (az Európai Unióban -a szerk.), miért akarják kifizetni azt a számlát, amiért az oroszok meg az amerikaiak a felelősek.”

Egy későbbi gondolatmenetben viszont rájött a válaszra: azért kell pénzt adni nekik, mert „Ukrajna már veszített. „És most lélegeztetőgépen kell tartani, mert ha megszüntetné az Európai Unió a pénzügyi támogatást, akkor az ukrán emberek elkezdenének éhezni, és akkor előbb-utóbb fellázadnának, és azt mondják, hogy elég volt, legyen béke (...) ettől retteg a Nyugat, és ezért kell beletolni az ukránokba a pénzt, hogy azok még bírják, mert ha megkapja a pénzét, meg segélyt is kap, meg fegyvert is kap, még egy darabig harcol. Egy hét alatt véget érne a háború az ukránok kapitulációjával, ha az Európai Unió nem küldené a pénzt. Ezért szorítja a torkunkat Amerika, mert pontosan tisztában van vele, hogy már elvesztette a háborút, de időt akar nyerni” - adta elő sajátos, ám a valósággal igencsak hadilábon álló eszmefuttatását Bencsik András.