2022-11-22 20:45:00

Jött a Black Friday, nagy tételben vették a vécépapírt a magyarok

Új forgalmi csúcsot hoztak az eMAG egyetlen napon át tartó Black Friday akciói: múlt hét pénteken több mint 166 ezer vásárló több mint 375 ezer termékre adott le rendelést 10,5 milliárd forint összértékben – közölte a cég.

Ez a tavalyi 10 milliárdos forgalmat nominálisan valóban felülmúlja, ám ha az inflációt is beleszámítjuk, akkor inkább stagnálásnak felel meg. Az Egyesült Államokban hagyományosan a hálaadás utáni péntekre eső Black Friday nyitja meg a karácsonyi szezont, de a kilenc éve itthon is meghonosított akciónapon a korábbi években a magyar vásárlók inkább saját maguknak vásároltak. Az idén azonban a folyamatos drágulások közepette sokan már itthon is tudatosan készültek és használták ki az akciónapot a karácsonyi ajándékok beszerzésére. Az eMAG oldalán így már korán reggel több mint 4 ezer rendelést adtak le egyetlen perc alatt. A reggel és napközben érkező vásárlók átlagosan három, az esti és éjjeli látogatók jellemzően egy akciós terméket tettek virtuális kosarukba. A legnépszerűbbnek a baba-mama termékek és a játékok bizonyultak, ezekből több, mint 51 ezer fogyott, a szépségápolási készülékekből és termékekből pedig csaknem 36 ezer. Több, mint 34 ezer laptopot és egyéb IT-terméket vettek meg egyetlen nap alatt a vásárlók, de került a kosarakba 25 ezer televízió és szórakoztató elektronikai termék is. A háztartási kisgépekből és a háztartási eszközökből, tisztítószerekből egyaránt 23-23 ezer fogyott. Utóbbi kategóriában a nagy kiszerelésű, akciós öblítő volt a legnépszerűbb, amelyet a mosogatógép-kapszula és a vécépapír követett - ezekre a termékekre egy tipikus ügyfél 13 ezer forintot költött.

A hálaadás egyébként az idén november 24-re esik, ami azt jelenti, hogy a Black Friday is csak november 25-én lesz, az eMAG azonban minden évben előrébb hozza az akciónapot. Példáját több webáruház is követi, míg más áruházak egész novemberre kiterjesztik a Fekete pénteket, így a karácsonyig tartó ünnepi vásárlási szezon most már gyakorlatilag akciónapok sorozata lesz.