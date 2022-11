P. L.;

2022-11-22 09:31:00

Nincs megelégedve az EBESZ a magyar médiahelyzettel

Múlt héten járt Magyarországon a Teresa Ribeiro vezette delegáció, akadnak kifogásaik.

Múlt héten járt hivatalos látogatáson Magyarországon Teresa Ribeiro, az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet) médiaszabadság-képviselője, delegációjával két napon át tárgyalt kormánytisztviselőkkel és a médiahatóság elnökével, de újságírókkal és a civil szféra képviselőivel is találkozott. Nem volt megelégedve a látottakkal.

A Media1 beszámolója szerint Teresa Ribeiro találkozott Csák János kulturális és innovációs miniszterrel, Bóka Jánossal, az Igazságügyi Minisztérium EU-ügyekért felelős államtitkárával, Bunford Zsolttal, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és politikai igazgatójával, Rétvári Bencével, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárával, Kovács Zoltánnal, a Miniszterelnökség nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárával, Pósán Lászlóval, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnökével, Koltay Andrással, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a Médiatanács elnökével, Papp Dániellel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatójával, valamint újságírók és civil szervezetek képviselőivel. A hírhamisító MTVA-vezérnél tett látogatásról korábban lapunk is beszámolt, Papp Dániel ennek alkalmával kifejtette, hogy a „közszolgálati” média működésével bizony minden a legnagyobb rendben van: megfelel a nemzetközi szabványoknak, „garantálva van” a hiteles és objektív műsorkészítés, s hangsúlyozta az MTVA Etikai Kódexében, valamint a Médiatörvényben és a Közszolgálati Kódexben megjelenő kiegyensúlyozottságra és pártatlanságra vonatkozó rendelkezések érvényesülésének garanciáit.

Az EBESZ delegációja szóba hozta egyebek között az ENSZ, az Európa Tanács és az Európai Unió (EU) a magyarországi médiaszabadsággal kapcsolatos kritikáit, Ribeiro beszélt például a független médiumok közérdekű információkhoz való hozzáférésének akadályozásáról is, erről a kormányzati tárgyalópartnerek állítólag azt mondták, hogy egy közelmúltban benyújtott törvény változást hoz majd ebben. Szóba kerültek az állami médiával kapcsolatos problémák, valamint a médiaszabályozó hatósággal, a frekvenciák odaítélésének gyakorlatával, az állami hirdetési pénzek egyenetlen eloszlásával és a Pegasus-botránnyal kapcsolatos aggályok is, valamint felmerült, hogy bizonyos esetekben a bírósági kontroll is hiányzik.

Teresa Ribeiro szerint mindezek a problémák együttesen akadályozzák, hogy sokszínű és lendületesen működő médiakörnyezet legyen Magyarországon.