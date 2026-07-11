Mindenki veszít az Index beszántása miatt

Két Magyarország van – mondta néhány napja Sükösd Miklós médiakutató egy a Klubrádióban elhangzott interjúban, annak kapcsán, hogy az Index beszántása, vagyis a nyilvánosságból való kicenzúrázása milyen hatással van vagy lesz az amúgy nem létező médiapiacra.