A szabad sajtó gyilkosai – az Orbán–Rogán-páros – büszkék lehetnek a művükre.
Előfordulnak háttérbeszélgetések – válaszolta a miniszter azzal összefüggésben, hogy nemrég három Fidesz-közeli sajtóorgánum vezetőjét is látták kijönni a Karmelita kolostorból.
Németh Péter úgy látja, jelenleg csak morzsákat kapunk a kormányzattól, s azokat az ügyeket lehet csak továbbvinni.
Múlt héten járt Magyarországon a Teresa Ribeiro vezette delegáció, akadnak kifogásaik.
Janez Jansa számára a magyarországi médiahelyzet a minta. Már régóta azon ügyködött, hogy megszelidítse a közmédiát, ami sikerült is neki, miután a kormányhoz hű tagokat nevezett ki felelős pozíciókba az RTV Slovenijánál.
A kormány leépíti a független sajtót, a beadványok mégis rendre elakadnak az Európai Bizottság illetékeseinél.
Két Magyarország van – mondta néhány napja Sükösd Miklós médiakutató egy a Klubrádióban elhangzott interjúban, annak kapcsán, hogy az Index beszántása, vagyis a nyilvánosságból való kicenzúrázása milyen hatással van vagy lesz az amúgy nem létező médiapiacra.
Újabb aktuális közéleti témával folytatódik december 3-án, szombaton délelőtt 10 órától a SZEF Akadémia rendezvénysorozata.