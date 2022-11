Frank Zsófia;

tüntetés;petíció;szociális törvény;Novák Katalin;

2022-11-23 06:30:00

Petícióban kérik Novák Katalint, hogy ne írja alá a szociális törvény módosítását

„Legyen szívetek” – állt a Parlament elé fektetett egyik táblán, amellyel a sokat vitatott szociális törvény módosításának embertelenségére kívánták felhívni a figyelmet.

A Kossuth Lajos téren kedd délután harminc szociális dolgozó vonult fel fekete zsákkal a kezükben. Ezt később magukra húzták, és egész testüket befedve a földre feküdtek. Az Országgyűlés eközben elfogadta azt a saláta-törvény javaslatot, amely elsősorban az egyént teszi felelőssé a saját helyzetéért.

Köves Ferenc, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetének elnöke lapunknak elmondta, az egyén felelősségének túlhangsúlyozása szakmaiatlan a modern társadalmakban. – Egy jogszabályban a nem teljesítést szankciók követik. Ezek az élethelyzetek pedig nem ilyen egyszerűek, például segítsen-e egy hozzátartozó az őt bántalmazó családjának? Ezekre nincs válasz, csak a kötelezettség – fogalmazott.

Vankó Lili a Habitat for Humanity szakpolitikai menedzsere arra is felhívta a figyelmet, hogy a szociális vetítési alap bevezetésével a különféle segélyek és juttatások leválasztódnak az öregségi nyugdíjminimumról. – Ebben a válsághelyzetben inkább bővíteni kellene a szociális juttatásokhoz hozzáférők táborát, és emelni kellene ezek összegét, nem pedig fordítva. A statisztika egyébként arról árulkodik, hogy azoknak, akik a szociális ellátásban vannak a várható élettartama sokkal rövidebb, mint az országos átlag. Ez az átalakítás egyértelműen rontani fog ezen is, és nehéz helyzetbe hozza az amúgy is leterhelt szakmát – mondta.

Csordás Anett, a fogyatékkal élőkkel foglalkozó Akadályok nélkül csoport aktivistája személyesen is érintett, kisfia halmozottan sérült.

– Úgy érzem ezzel a törvénnyel a kormány végképp kihúzta az emberek alól a talajt. Azzal, hogy még egyet hátralépett az állam, nem tudom mi lesz azokkal, akik eddig is 50 ezer forintból ápolták a hozzátartozójukat. Oldja meg a rokonod, ha van, ha nincs, vagy az önkormányzat, akitől jogköröket és forrásokat vontak el, esetleg egy civil szervezet, akinek a kormány nem ad támogatást, legalábbis nem mindenkinek. Bízom benne, hogy ez az ügy is országossá növi ki magát, mert mindenkit érint. Bárki kerülhet ebbe a helyzetbe, hacsak arra gondolunk, hogy körülbelül 1,6 millió ember van, aki 65 évnél idősebb, 300 ezer, akinek valamilyen akadályozottsága van és 4-500 ezer ember van, aki folyamatos ápolásra szorul.

A szervezők elmondták, hogy egy petíciót is elindítottak Novák Katalinnak címezve. Arra kérik a köztársasági elnököt, ne írja alá az embertelennek bélyegzett szociális törvényt.