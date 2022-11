V. A. D;

2022-11-23 13:00:00

Európában mindenki aggódik a magas árak miatt, de a magyarok az átlagnál is jobban

A magyarok az európai átlaghoz képest borúlátóbbak: 89 százalék véli aggasztónak az élelmiszerárak növekedését, 84 százalék pedig a rezsiét.

Egész Európában aggódnak az emberek az élelmiszerek és a rezsi árának emelkedése miatt, de Magyarországon még az átlagnál is jobban - derült ki az Intrum Európai Fogyasztói Fizetési Felméréséből (ECPR).

A követeléskezelő vállalat most megjelent, 24 európai országra kiterjedő fogyasztói felmérése az első ilyen jellegű kutatás, amit az orosz-ukrán háború kitörése óta végeztek. Arra a kérdésre, hogy mely pénzügyi-gazdasági problémák miatt aggódnak leginkább, az európai válaszadók 82, illetve 80 százaléka az élelmiszerek és a rezsi árának növekedését jelölte meg, 58 százalék a banki kamatok emelkedésétől, 46 százalékuk pedig az állása elvesztésétől is tart. A magyarok az európai átlaghoz képest borúlátóbbak: 89 százalék véli aggasztónak az élelmiszerárak növekedését, 84 százalék pedig a rezsi miatt aggódik. A kamatstop és a hitelmoratórium ellenére 65 százalékuk súlyos problémának tartja a magas kamatokat. Az európai átlagnál jobban tartanak a magyarok a munkanélküliségtől (56 százalék). Az európaiak 59 százaléka érzi úgy, hogy pénzügyi helyzete romlott az elmúlt évben, a magyarok 63 százaléka panaszkodott erre.

Görögország után hazánkban számoltak be a legtöbben arról, hogy az infláció enyhén (27 százalék), vagy súlyosan (65 százalék) érinti az adott háztartás pénzügyeit. Deszpot Károly, az Intrum igazgatója emlékeztetett: az inflációt már tavaly is komoly problémának nevezték a magyar válaszadók. A mostani, európai szinten kiemelkedő infláció – októberben 21,1 százalékot mért a KSH - beleillik ebbe a trendbe, csakhogy most nem jár együtt dinamikus gazdasági növekedéssel, ezért a lakosság sokkal jobban megérzi, mint korábban. Az idei év első feléig a rekordmagas infláció mellett ugyanakkor még nőtt a magyar háztartások fizetőképessége.

Ennek hatásai - például az emelkedő munkanélküliség és a csökkenő jövedelmek - miatt tovább romolhat a lakosság pénzügyi helyzete akkor is, ha a fogyasztói árak stabilizálódnak – vetítette előre Deszpot Károly.