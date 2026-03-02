Az orosz elnök közel-keleti államok vezetőivel egyeztetett az eszkalálódó konfliktusról. Kis szépséghiba, az általa vezetett Oroszországgal szemben, amely ötödik éve folytat háborút a szuverén Ukrajna ellen, nem ennyire szigorú.
A magyar diplomácia vezetője az EU külügyminiszteri tanácsának luxemburgi ülésén az Orbán-kormány „békepártiságát” ajánlgatta.
A klímaváltozással és bevándorlással kapcsolatos aggodalmak lesznek a polgárokat mozgósító legfőbb témák a júniusi európai parlamenti választás és a 2024-es év más fontos európai szavazásainak kampányában – vélik neves politológusok egy nemzetközi felmérés alapján írt tanulmányukban, amelyet idehaza a Népszava ismertet elsőként.
A feszültség oka a szokásos: Tajvan, Hongkongi, Hszincsiang és Tibet emberi jogi helyzete.
A magyarok az európai átlaghoz képest borúlátóbbak: 89 százalék véli aggasztónak az élelmiszerárak növekedését, 84 százalék pedig a rezsiét.
Azt egyelőre nem tudni, pontosan mennyi orosz gáz érkezhet ezután a németekhez.
Szinte már minden hétre jut egy véres terrortámadás Franciaországban. Legutóbb, kedden egy kisvárosban vágták el egy pap torkát iszlám szélsőségesek. Előtte másfél héttel Nizzában történt véres terrorakció, amelyben nyolcvan személy vesztette életét. Ezek a vérfürdők egyre inkább politikai síkra terelődnek.