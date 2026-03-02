Félelmeinkre építhetnek a 2024-es választási kampányok

A klímaváltozással és bevándorlással kapcsolatos aggodalmak lesznek a polgárokat mozgósító legfőbb témák a júniusi európai parlamenti választás és a 2024-es év más fontos európai szavazásainak kampányában – vélik neves politológusok egy nemzetközi felmérés alapján írt tanulmányukban, amelyet idehaza a Népszava ismertet elsőként.