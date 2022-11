Népszava;

labdarúgó vb;Katar 2022;

2022-11-25 11:11:00

Lesz-e megint angol gála?

Fokozódnak az izgalmak. Erre rögvest mérget vehetünk ma este, amikor a irániakkal eljátszogató angolok (6-2) az amerikaiakkal találkoznak. A háromoroszlánosok sem hiszik: ezúttal is könnyű dolguk lesz.

Ismerjük a futball történetét, a játék Angliából indult, ahhoz az amerikaiaknak sok köze nem volt, és mégis, a két válogatott egymás elleni vb-mérlege terén a tengerentúliak jobban állnak. Döntő tornán kétszer találkoztak, először 1950-ben, akkor az Egyesült Államok együttese 1-0-ra nyert, ami olyan földindulással felérő kataklizmaként hatott, mint három évvel később – a napra pontosan 69 éve rendezett – Évszázad mérkőzése Londonban (bár ahhoz ugye nekünk volt némi közünk). Máig talány, miként nyerhettek az amerikaiak, kivált, hogy ‘53 júniusában 6-3-ra, majd sorozatban 8-1-re, 10-0-ra és 5-0-ra győzött az európai alakulat. Legutóbb vb-n 2010-ben, a csoportkör során találkoztak, akkor 1-1-re végeztek az első fordulóban, később mindkét fél továbbjutott. Egyelőre most sincs kizárva, hogy kéz a kézben lépnek a legjobb 16 közé, csakhogy a walesiek ellen is 1-1-re végző amerikaiak aligha akarják az utolsó körre nyitva hagyni a kérdést. Gregg Berhalter kapitány a 32-es mezőny második legfiatalabb együttesével érkezett Katarba, a walesiek ellen mégsem érződött megilletődöttség játékosain. Ha a szigetországiak háromgólos hátrányban vannak a szünetben, szót nem szólhatnak. Nagy erőbedobással, nagy koncentráltsággal futballoztak Weah-ék - akinek gólja után Pelé is üzent -, ám 60 percnél tovább ezt a játékot nem lehetett bírni.

„A következő világbajnokságot Mexikóval és Kanadával közösen rendezzük. Egyértelműen akkor kell majd a csapatunknak igazán topon lennie, de ha már itt vagyunk, minél jobban akarunk szerepelni, egyre több tapasztalatot akarunk gyűjteni” – nyilatkozta Berhalter.

„Le tudjuk győzni az angolokat – ezt már Matt Turner szögezte le, aki nem mellékesen a londoni Arsenalban futballozik, úgyhogy talán érdemes komolyan venni, amit mond. – Elsőre persze, mindenki az angolokat tartja favoritnak, de az e vb megmutatta, milyen kicsi különbségek vannak csapatok között. Szaúd-Arábia az argentinokat, Japán a németeket lepte meg. Mi szeretnénk okozni a következő nagy meglepetést” – magyarázta.

Gareth Southgate-nek a tegnapi sajtótájékoztatón leginkább azt kellett ecsetelnie, mi lesz a kisebb sérülést szenvedett Harry Kane-nel, de mindenkit megnyugtatott: egészséges, bevethető az esti meccsen.

E négyesben a Gareth Bale vezette Wales az irániakkal találkozik, az A jelű négyesben pedig minden bizonnyal elbúcsúzik a további küzdelmektől a házigazda Katar, míg a két 2-0-ás győzelemmel indított holland és ecuadori gárda az elsőségért küzd majd.