Kétségek közt indul minden idők legdrágább sportrendezvénye, a katari futball-világbajnokság

Vasárnap megkezdődik az esemény. A külön dimenzió. A háborúkon kívül nincs más a glóbuszon, ami annyi embert foglalkoztat, mint a labdarúgás saját olimpiája, a világbajnokság. S mennyivel jobb a futball, mint a háború!