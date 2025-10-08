Az MLSZ Életműdíjasa, mesteredző, korábbi szövetségi kapitány vezette magyar válogatott jutott ki az 1986-os mexikói labdarúgó-világbajnokságra.
„Három világbajnokság, öt kontinens és tíz, mérkőzést rendező ország – ez az, ami a labdarúgást igazán globálissá teszi” – üzente a FIFA-elnök.
Visszafogott becslések szerint is legalább 4 millió ember ünnepelte Buenos Airesben az argentin labdarúgó-válogatott harmadik világbajnoki címét. A fieszta megmutatta, mit jelent manapság a futball. A sportág kulturális jelentőségéről Krausz Tamás történésszel, az MTA doktorával, az ELTE bölcsészettudományi karának professor emeritusával beszélgettünk.
A címvédő francia válogatott lesz az argentin csapat ellenfele a vasárnapi fináléban, miután 2-0-ra legyőzte a marokkói együttest.
A marokkóiak elbúcsúztatták Portugáliát, így első afrikai csapatként szerepelhetnek a legjobb négy között világbajnokságon.
Négy éve csodát tett Horvátország csapata a döntőbe jutással. Hogy most megint a négy között van a brazilok 11-eseket követő kiejtésével, hasonlóan hatalmas bravúr.
Mielőtt súlyos elvonási tüneteink lennének, mától folytatódik a világbajnokság. Szünszerda és -csütörtök után szerelem péntek. Ritkán látott mérkőzések következnek: brazil–horvátból négy, argentin–hollandból kilenc volt eddig.
A szabadnapon alkalom adódik a számok nyelvére fordítani a torna eddigi eseményeit. Adatok, érdekességek egy arab országból arab számokkal.
A mérkőzés hajrájára fölénybe kerültek a dél-amerikaiak, és egyszer elsült Casemiro lába.
A FIFA tiltja az arab országban az emberi jogok melletti kiállást, mondván, a politizálásnak nincs helye a futballpályákon.
Az ötödik földrész csapatának megmaradtak a továbbjutási esélyei.
Fokozódnak az izgalmak. Erre rögvest mérget vehetünk ma este, amikor a irániakkal eljátszogató angolok (6-2) az amerikaiakkal találkoznak. A háromoroszlánosok sem hiszik: ezúttal is könnyű dolguk lesz.
Igényes és a békét szajkózó, ám a népirtó háborús agresszort támogató nagy magyarok nyilván csak eltartott kisujjal szemlélték vagy egyáltalán nem nézték a Svájc–Kamerun mérkőzést. Az ócska migránsok találkozóját.
Óvatosságra intik a brit futballkommentátorok a szurkolókat, hiába sokkal veretesebb a "háromoroszlánosok" múltja, mint a riválisé.
A képzetlen és zavarodott katariak szinte odavágót vívtak, azaz odavágtak mindenkinek, aki arra járt: a vb nyitómeccsén 2-0-ra kikaptak Ecuadortól, Valencia duplázott.
Vasárnap megkezdődik az esemény. A külön dimenzió. A háborúkon kívül nincs más a glóbuszon, ami annyi embert foglalkoztat, mint a labdarúgás saját olimpiája, a világbajnokság. S mennyivel jobb a futball, mint a háború!
Elérkezett a német futballtörténet legnagyobb vb-blamázsa, amelyet egy kárörvendő brit bulvárlap szerint minden angol kész bármikor vidáman előásni.
A világbajnokság vasárnapi rajtjához közeledve nemhogy csitulna: fokozódik a katari rendezőket ért kritikák hangja. Az emberi jogok földbe tiprásával a héten az Európai Parlamentben is foglalkoztak.
A németek elleni 1-7-es elődöntő után a Belo Horizonte-i Gazeta Esportivában egy sírkő volt a címlapon ezzel a felirattal: Futebol Brasileiro.
2010 Szlovákia egyetlen győztes vb-meccse csoportjuk utolsó helyére utasította a címvédő olaszokat, akik újabban már a pótselejtezőket sem élik túl.
Páriákként érkeztek, dagadó kebellel távoztak a bundabotránnyal terhelt, ám egyetlen akciógólt sem kapó olaszok az elhallgattatott Németországból.
Keleti középpályás a New York Times címoldalán, a már-már kiesett bolgárok a párizsi Hercegek Parkjának bevétele után Amerikát is meghódították.
Esterházy és Détári bevágta Kanadának, azóta a világbajnokságokon egyre csak kínoz a távollét.
1974 Lengyelország nagyszerű játékosokat mutatott be a világnak, de az elődöntőt elvesztette, mert Maier, az NSZK kapusa úszott a levegőben és a vízen.