Megszüntették az eljárást, nem bűncselekmény a nemzeti konzultációk meghekkelése

Az Orbán-kormány a jelek szerint továbbra is hagy biztonsági réseket a rendszerben.

Bő egy év vizsgálódást követően megszüntette az eljárást a rendőrség a kormány online nemzeti konzultációját 2020-ban, majd 2021-ben is meghekkelő robotprogram ügyében, miután a kibernyomozók nem hogy nem találtak gyanúsítottat, de arra jutottak, hogy a cselekmény valójában nem is bűncselekmény - értesült a hvg.hu.

A lap rákérdezett a nyomozás állására a rendőrségnél, ahonnan azt a választ kapták, hogy

Arról egyelőre nincs információ, hogy a mostani, másfél hete online is kitölthető „szankcióbombás” konzultációt is érte-e hekkertámadás. A 2020-as járványügyi konzultációra, valamint a járvány utáni életről szóló 2021 nyarán tartott konzultációra egy számítógépes robotprogram órákon keresztül ezrével, automatizálva generált hamis válaszokat. Sőt, ugyanez történt a Fidesz tavaly őszi, „Stop Gyurcsány! Stop Márki-Zay!” című, választási kampányra hangoló petíciója esetében is. Mindhárom akcióról NERbot néven töltött fel videókat a YouTube-ra egy etikus hacker, igazolva, hogy a közpénzből fizetett „informatikai fejlesztések” ellenére simán átverhető, elcsalható a rendszer.

A kormány korábban feljelentést tett a Tomanovics Gergely politikai aktivistához köthető ügyben, információs rendszer vagy adat megsértéséért pedig elvileg három év szabadságvesztést is ki lehet szabni, csakhogy ehhez a törvény szerint meg kell sérteni „az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedést”, akadályozni kell a rendszer működését, vagy már meglévő adatot kell törölni, illetve megváltoztatni a rendszerben, idézi a hvg.hu. A kormánynak pedig a jelek szerint azóta sem szívügye a biztonsági rések betömködése, a lap a szankciós konzultációt is sikeresen kitöltötte Charles Darwin, 130 éves besenyszögi lakos nevében.