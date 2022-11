Az iráni válogatott játékosai ezúttal énekelték a himnuszt, a szurkolók között voltak, akik fújoltak, míg mások elsírták magukat

Gy. D.;

Irán;Himnusz;szurkolók;tiltakozások;Wales;futballmérkőzés;futballisták;Katar 2022;

2022-11-25 16:58:00

Túlzás, hogy énekeltek, inkább halkan maguk elég motyogták, de a szurkolókban ez is heves érzelmeket váltott ki.

Az iráni válogatott játékosai a Wales elleni mérkőzésen ezúttal „elénekelték” (pontosabban inkább halkan maguk elég motyogták) a himnuszt, miközben a szurkolók egy része fújolásban tört ki, míg mások elsírták magukat – derül ki a Middle East Eye nevű, közel-keleti és észak-afrikai ügyekkel foglalkozó, londoni székhelyű hírportálnak a közösségi médiában megjelent felvételeken alapuló beszámolójából.

Mint arról a Népszava is beszámolt, az iráni válogatott játékosai az előző, Anglia elleni meccsen nem énekelték a nemzeti himnuszt, iráni aktivisták szerint azért nem, mert ezzel fejezték ki kiállásukat a perzsa államban dúló rendszerellenes tüntetések mellett.

A Wales elleni mérkőzés előtt, a himnusz alatt ezúttal is hangos fújolás volt hallható, több játékos pedig ezúttal „elénekelte” a himnuszt, pontosabban inkább maga elé motyogta a felvételek tanúsága szerint. Más szurkolók eközben elsírták magukat.

The Team Melli sing the regime’s anthem while Voria Ghafouri is imprisoned. Voria is an Iranian football player who stood with the people of Iran. Voria has honor. #وریا_غفوری pic.twitter.com/mIKFDi7qLX