Szalai Anna;

nyomozás;gyanúsított;Jókai utcai házomlás;

2022-11-26 06:15:00

Köd porfelhő után: még gyanúsítottja sincs a Jókai utcai házomlásnak, az építkezés mehet tovább

Ma sincs gyanúsítottja a fővárosi, Jókai utcai házomlásnak. A tetőtéri beruházás folytatódik, az építésügyi hatóságok egymásra mutogatnak.

Két nyomozás is folyik a Jókai utca 1. szám alatti tetőtér beépítésével kapcsolatban. Az egyikben a májusi, tetőtérben zajló a kivitelezéshez kapcsolódó tűzeset körülményeit vizsgálják, a másikban a június végi balesetet, amikor az utcára dőlt a homlokzati fal egy része és néhány tetőszerkezeti elem. Az omlás magával sodorta az alatta lévő erkélyek párkányzatát is, a törmelék pedig a Jókai utcán parkoló gépkocsikra, illetve az úttestre zuhant. A balesetben súlyosan megsérült az Operettszínház egyik fiatal táncművésze, aki azóta is kórházban van. Öt autó totálkáros lett.

„A baleset körülményeinek, okainak felderítésébe szakértőket is bevontunk. Eddig 46 tanút hallgattunk ki, de gyanúsítotti kihallgatás egyik esetben sem történt. A két nyomozást nem vonták össze, azok külön-külön folytatódnak” – válaszolta a Népszava kérdéseire Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője, aki arra nem tudott válaszolni, hogy mikorra zárulhatnak le a vizsgálatok.

Az épület veszélytelenítése után a fővárosi kormányhivatal pár nap múlva engedélyezte a lakók visszatérését az otthonaikba és engedélyt adott a kivitelezés folytatására. A tetőterében tizenöt 150-400 millió forintos luxuslakás épül, amelyek átadását 2022 végére, vagy 2023 elejére tervezik.

Az építési engedélyt a VI. kerületi önkormányzat jegyzője adta ki 2018. március 21-én. Az építési engedély rendelkező része az alábbi feltételt tartalmazta: „A kivitelezés során a tartószerkezeti tervfejezetben előírtakat szigorúan be kell tartani. A kivitelezést statikus művezetés mellett kell elvégezni” – hárította át a felelősséget Népszavának írt válaszában a Fideszhez kötődő vezetésű Budapest Főváros Kormányhivatala az ellenzéki polgármester által irányított terézvárosi önkormányzatra.

A kerület kérdésünkre azt válaszolta: „2020. március 1-től az építésügyi hatósági jogkör, azzal együtt pedig a folyamatban lévő építési ügyek is – többek között a Jókai utca 1. szám alatti beruházás – a kormányhivatalhoz kerültek át, ezt követően a kerületi jegyzőnek nincs építésügyi hatósági hatásköre. Magát az építési tevékenységet egyébként 2020. március 1. után kezdték meg, ennek felügyelete pedig már 2013. január 1-től az építésfelügyeleti hatósághoz tartozik” – érveltek.

Mint írták, az engedélyezéskor azért írták elő a statikus művezetést, mivel „egy meglévő épületre történő ráépítéskor a kivitelezési munka során kerülhetnek elő korábban fel nem tárt, a tervezettől eltérő szerkezetek, műszaki kialakítások, amelyek miatt a tartószerkezeti tervfejezetben előírtaktól eltérés válhat szükségessé a tartószerkezeti szakértő megítélése, véleménye alapján.” Ezenfelül problémásnak találták, hogy „az építési engedélyezési eljáráshoz készített tartószerkezeti tervfejezet nem olyan részletezettségű, mint egy kiviteli tervhez szükséges dokumentáció”. De a hatáskörök elvétele okán 2022 nyarán az önkormányzatnak már nem volt lehetősége az építési engedélyben foglaltakat ellenőrizni. Alapvetően minden építési, kivitelezési tevékenység veszélyes lehet, de a Jókai utcai tetőtér beépítés esetében nem vélelmeztek kiugró veszélyességet az engedély kiadásakor.

Az építési engedélyben előírtak, illetve az kivitelezésre vonatkozó építésügyi előírások betartatása, ellenőrzése tehát két éve a kormányhivatalok feladata.

Miután a Jókai utcai építtető szakértői véleménnyel igazoltan elhárította a veszélyhelyzetet az építési munkaterületen, a kormányhivatal engedélyezte a kivitelezési tevékenység folytatását. A kormányhivatal az omlást követően két alkalommal tartott helyszíni szemlét az érintett ingatlanon, valamint az e-építési naplóban is folyamatosan távoli ellenőrzést végez”.

Ehhez képest az Infostart híradása szerint a felső szint lakásai továbbra is beáznak, mivel nem készült el az ideiglenes tető, ami ezt problémát megoldaná. A ház lakói társasházi közgyűlést hívtak össze a múlt héten, ám a kivitelezőt hiába várták, nem jelent meg.