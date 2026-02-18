Fogházbüntetés kiszabását, valamint cégvezetéstől és foglalkozástól eltiltást indítványoznak.
A cégek jelenleg felszámolás alatt állnak, így minden bizonytalan.
Ezt a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomozó Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte.
A súlyos balesetnek másfél év elteltével sincs gyanúsítottja, miközben az elkészült luxuslakásokat már piacra dobták.
2022 novembere óta mindössze további három embert hallgattak ki, egyiküket sem gyanúsítottként.
Ma sincs gyanúsítottja a fővárosi, Jókai utcai házomlásnak. A tetőtéri beruházás folytatódik, az építésügyi hatóságok egymásra mutogatnak.