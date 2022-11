Donald Trumppal szemben Ron DeSantist támogatná Elon Musk a 2024-es amerikai elnökválasztáson

nepszava.hu;

Egyesült Államok;twitter;Donald Trump;Republikánus Párt;amerikai elnökválasztás;Elon Musk;2024;Ron DeSantis;

2022-11-26 08:45:00

A világ leggazdagabb embere inkább centrista lenne, mint republikánus, de csalódott a demokratákban, és hibának tartja a volt elnök kitiltását a Twitterről.

Elon Musk a republikánus Ron DeSantist fogja támogatni a 2024-es amerikai elnökválasztáson, ha a a nemrég újraválasztott floridai kormányzó. úgy döntene, hogy elindul – írja a Reuters a világ leggazdagabb emberének egy az általa a közelmúltban megvásárolt Twitteren folytatott párbeszéd alapján. Politikai szakértők Ron DeSantist, aki 20 százalékponttal legyőzte Charlie Crist demokrata ellenfelét, a Republikánus Párt legfelkapottabb sztárjaként Donald Trump volt elnök potenciális kihívójának tekintik.

Amint arról lapunk is beszámolt, másfél hete Donald Trump bejelentette, 2024-ben újraindul az amerikai elnöki tisztségért. Musk vele szemben támogatná DeSantist, mondván azt szeretné, ha „értelmes és centrista” személy lenne az elnök. Azt hozzátette, hogy ugyanezt remélte a Biden-kormányzat esetében is, de csalódott benne.

A Twitter tulajdonosa korábban nem titkolta, hogy jelentős támogatója volt a demokratáknak Barack Obama elnöksége idején, sőt bár vonakodva, de két éve Bidenre szavazott Trump helyett. Idén viszont már júniusban arról beszélt, hogy hajlik DeSantis támogatására, mert szerinte a floridai kormányzó könnyedén legyőzné Bident. A november elejei félidős választásokon egyértelműen a republikánusok mellett foglalt állást.

But freedom of speech is the bedrock of a strong democracy and must take precedence.



My preference for the 2024 presidency is someone sensible and centrist. I had hoped that would the case for the Biden administration, but have been disappointed so far.