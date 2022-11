nepszava.hu;

2022-11-26 19:42:00

Ungár Péter: Az egyesült ellenzék megszűnt, ne adjunk senkinek hamis reményeket

„Nincs. Vége. Elhunyt” – írta az LMP társelnöke.

Az egyesült ellenzék abban a formában, ahogy a választáson indult, megszűnt. Nincs. Vége. Elhunyt – szúrta ki a hvg.hu Ungár Péternek, az LMP társelnökének és parlamenti frakcióvezetőjének sommás ténymegállapítását a politikus Facebook-oldalán. Az ellenzéki politikus, hogy maga is elismerte, „közepesen hosszú posztot” írt az ellenzék helyzetéről.

Ungár Péter a helyzetértékelésében szinte mindenkiről ír valamit, név nélkül, de többnyire azért azonosíthatóan:

Azok közül, akik hozzá hasonló terjedelemben írtak márt az ellenzékről, elsőként Gyurcsány Ferencet emeli ki, akivel egyetért abban, hogy „a párt nélküli politika ígérete egyszerű délibáb”. Ugyanígy tesz Donáth Annával is, akinek az a gondolata érinette meg, hogy „a tartalmatlan orbánozás nem fog eredményre vezetni”. ám oda is szúr egyet: „pont azok tekintik most őt az új messiásnak, akik régi rajongói a tartalmatlan orbánozásnak”. Nevének leírása nélkül odapörköl Márki-Zay Péternek is, miszerint az ő pártja, vagyis az LMP nem szeretné megmondani, hogy „hány ellenzéki párt legyen, nem szeretnénk úgy tenni, mintha tudnánk a Fidesz leváltásának csodareceptjét, nem minősítünk se árulónak, se ügynöknek senkit”.

Nekünk az LMP-ben az a küldetésünk, hogy megújítsuk a politikai kultúrát abban, hogy ne adjunk senkinek hamis reményeket – szögezi le az ellenzéki politikus.

A reményekkel való leszámolás és a választókkal való őszinte beszéd kritikus pontján azért Ungár Péter magának a politikának az emberekre gyakorolt hatását is részben, de megkérdőjelezi, mondván, „a politika nagyon fontos dolog, de az életnek csak korlátolt részébe tud beleszólni”. Végül, mint kiderül, magát az LMP-t is olyan szervezetnek gondolja, amelyik a hatalom megszerzése helyett inkább olyan hatalmas problémákra összpontosítana, mint a klímaváltozás vagy a szociális krízis, és ezekre megkísérelne válaszolni.