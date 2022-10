P. L.;

Ungár Péter;ellenzék;szociális rendszer;rezsi;Donáth Anna;Gelencsér Ferenc;Karácsony Gergely;Márki-Zay Péter;LMP;

2022-10-03 16:40:00

Ungár Péter nem tartja alkalmasnak magát a miniszterelnöki tisztségre, mert egy neurotikus fehér meleg zsidó férfi

Az LMP társelnöke szerint Karácsony Gergely egy „puha fiú”, Gelencsér Ferencet pedig kegyeleti okokból nem minősíti.

Az ellenzéki politika egyik nagy hibája, hogy a kollégáim jelentős része nem gondolja, hogy bármit újra kell gondolnia - mondta Ungár Péter a nyugat.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy ő maga hol tart ebben, úgy válaszolt, hogy 70 százaléknál. A legtöbben azonban szerinte el sem kezdték ezt a folyamatot.

Kvázi kivételként megnevezte a momentumos Donáth Annát, bár hozzátette, nem érti, hogy „mostanában miért lett a Del Medico Imrének a női modern kiadása. Mintha flekkben fizetnék, annyit ír, de legalább nála van valami gondolkodás” - fogalmazott. A Momentum jelenlegi elnökéről, Gelencsér Ferencről lényegesen lesújtóbban nyilvánult meg, mint mondta, őt „kegyeleti okokból” most nem kritizálná, főleg az elmúlt időszak után (itt konkrétan ugyan nem nevezte meg, mire gondol, de a pártelnök közelmúltban vétett súlyos kommunikációs hibái egészen biztosan nem segítettek a renoméján - a szerk.).

Eztán Karácsony Gergely főpolgármesternek is kijutott a bírálatból az LMP társelnökétől. Úgy fogalmazott:

Saját pártjával persze elégedettebb volt, Ungár Péter szerint az LMP sokkal több elemző munkát végzett, mint a vetélytársaik. Mint mondta, erőteljesen kritizálták Márki-Zay Pétert is, de nem csak őt, vagyis nem gondolják, hogy csak az ő hibája volna az április 3-ai súlyos kudarc.

Arra a felvetésre, hogy már kerüli a politikai konfrontációt (főleg Orbán Viktorral), és egyszerűbb a szociális intézményekkel és a zöld kérdésekkel foglalkozni, Ungár Péter úgy válaszolt, hogy aki szerint ez a terület konfliktusmentes, az életében nem foglalkozott szociális szektorral. Szerinte ez a legkonfliktusosabb terület, mert mindenkit érint. Hozzátette: – Orbán Viktort is lehet szidni, sokszor érthető is. De talán jó lenne, hogyha a politikai kérdéseket Magyarországon az ő személyétől függetlenül meg tudnánk beszélni. Orbán van, de attól még a vitát arról le kellene folytatni, hogy az Európai Unió reakciója az ukrán háborúban miben volt helyes, és miben helytelen. És ezt akkor is meg kellene tenni, ha a miniszterelnököt, Kovács Gézánénak vagy Takács Júliának hívnánk.

A politikus saját magát ugyanakkor nem tartja alkalmasnak miniszterelnöknek. Amikor megkérdezték, miért, úgy felelt:

Az interjúban szó esett az Azonnali bezárásáról is, erről azt mondta, a lap számára inkább hátrányt, mint előnyt jelentett politikailag, de nem ezért döntött a megszüntetése mellett, hanem mert anyagilag nem akarta tovább finanszírozni. Értetlenkedését fejezte ki azzal kapcsolatban, amikor neki szegezik a kérdést, hogy értéket képviselt a lap, mondván, akkor miért nem olvasták. Még azt is odavetette, hogy hamarabb kellett volna megszüntetnie a portált.

Arra a kérdésre, lát-e valamilyen eredményt a szociális területen végzett munkájának, az LMP társelnöke úgy felelt: – Az, hogy most már a kormányzat a szociális jogokat legalább emlegeti, előrelépésnek tartom, ahogy azt is, hogy a szociális szektorral egyáltalán foglalkozik a média. Előrelépés a 20 százalékos, sajnos az infláció által teljesen megevett béremelésük is. Hozzátette, a legnagyobb probléma idős korban az elmagányosodás, a nők rendszerint jóval tovább élnek, mint a férfiak. – Érdekes lenne arról beszélni, hogy a társadalmat irányító magyar férfiak mit csinálnak a többi magyar férfival, hogy azok ilyen hamar meghalnak… - fogalmazott. A jövőre nézve elmondta, a szociális szektorban is hatalmas gond lesz a rezsinövekedés.