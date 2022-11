Danó Anna;

Magyar Orvosi Kamara;szívhang;

2022-11-27 19:48:00

"Szörnyűség, hogy a megerőszakolt áldozatokkal is szívhangot kell hallgattatni” - Aggályok az egészségügyről szóló törvény módosítása körül

Kereszty Éva jogász szerint nem változott semmi az abortusz engedélyeztetési eljárásában az úgynevezett szívhang-rendelettel. Ennek ellenére a szeptemberi jogszabály módosítás erős indulatokat váltott ki. Különösen azért, mert a kiadását semmilyen érdemi konzultáció nem előzte meg. A Magyar Orvosi Kamara most magára vállalta, hogy a témában érdekelteket összeereszti egy térbe, hogy legalább utólag lehetőséget adjon a nyílt vitára.

„Gőzkieresztés? Ventilálás. Vagy nevezd aminek akarod” – mondja egy fiatal nő a bejárat előtt, amikor arról érdeklődöm, mi hozta ide. A Patent Egyesület és az aHang már az utcán köztéri installációval „hangolta” az orvosi kamara rendezvényére igyekvőket. Transzparenseik a nők jogait, az abortuszhoz való biztonságos hozzáférést hangsúlyozták a saroktól egészen az orvosi egyetem bejáratáig.

Alig két hónapja vizsgázik a gyakorlatban az az új rendelkezés, ami szerint a terhességet megállapító szakorvosnak igazolnia kell, hogy az abortusz előtt az érintett nőnek egyértelműen, azonosítható módon megmutatta a magzati életfunkciók működésére utaló jeleket.

– Nem tudni, hogy a módosítással mi volt a jogalkotó szándéka – mondja Kereszty Éva jogász, egészségbiztosítási szakértő, mert szigorú jogászi szemmel az eljárásban lényegében nem változott semmi. A módosítás mégis hozzáadott egy olyan elemet az eljáráshoz, amely szerint egy körül nem írt, a magzat életjelenségére utaló tényezőt kell bemutatni kötelezően az anyának. „A jogszabály sajnos nem árnyal és ez okoz problémát. Mert mi van akkor, ha a terhességet a magzat súlyos fejlődési rendellenessége miatt, vagy egy erőszak áldozatának kell megszakíttatnia? Az egészségügyről szóló törvény szerint a páciens a tájékoztatást vissza is utasíthatja, azaz a módosítás ezen a ponton is visszás helyzetet teremt. Továbbá rendezetlen a helyzet a kiskorúak, a cselekvőképtelen betegek esetében, akik a saját nevükben nyilatkozattételre sem jogosultak. Velük szemben egyértelmű gonoszság a szívhang bemutatása” – mondta a jogász.

– Az új szabály hatályba lépése óta megnövekedett a magzati élethetek száma – osztotta meg a terhességmegszakítás előtti tanácsadó szolgálatokon dolgozó kollégái tapasztalatait Kárpáti Hajnalka védőnő. Ugyanis több esetben előfordul, hogy az orvos megállapítja a terhességet, de nem hallgattak meg szívhangot, ezért a nőnek újra vissza kell mennie a nőgyógyászhoz. Volt olyan helyzet is, amikor a szívhang meghallgatása megtörtént, de a leletre nem került rá, és a védőnőnek utólagos igazolással kellett keresgélnie a műtétet tervező orvost, nehogy az abortuszra váró kifusson a 12. hétből.

Magyarországon a terhességet a 12. hétig lehet megszakítani. Az állapotos nőnek a beavatkozás előtt két beszélgetésen kell részt vennie a családvédelmi szolgálatnál, amelyen érvelnek a magzat megtartása mellett.

A módosítás első részében, mint lehetőségről beszél a magzati életjel bemutatásának felajánlásáról, az ezt követő zárójeles rész viszont már azt írja, hogy „meg kell mutatni és meghallgattatni” a várandóssal. Tehát már semmi nem mutat arra, hogy bármilyen választási lehetőség lenne. Hozzátette: a szívhang bemutatásához szükség van ultrahang készülékre, viszont ez az eszköz nincs benne a nőgyógyászati szakrendelésekhez szükséges minimum feltételekben. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint nincs nőgyógyászati ultrahang szakrendelés Vas és Baranya megyében, továbbá a megyeszékhelyek közül Győrben és Tatabányán nincs ilyen vizsgálat végzésére alkalmas szakember a rendszerben.

Az ennek ellenére végrehajtott „meghallgattatás” nem csak felesleges érzelmi nyomás, hanem jogellenes is. Mint elmondta, a családvédelmi szolgálatok adatai szerint az elmúlt öt évben az első tanácsadáson megjelent nők 95 százaléka ment el a második beszélgetésre. A mindkét tanácsadáson átesettek 90 százaléka jelentkezett a műtétre is. - Ebből nem az következik - mondta, hogy a lemorzsolódó 5-10 százalék elállt az abortusztól a tanácsadás hatására. Ebben az adatban benne vannak azok az áldozatok, akiknek a második tanácsadáson nem kötelező megjelenniük, azaz a spontán vetélők és azok is, akik a tortúra hatására más országban végeztetik el az abortuszt.

Budavári Zita, az örökbefogadást segítő Bölcső Alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, ő csaknem 30 éve azért hozta létre a szervezetét, hogy megelőzzék a csecsemőgyilkosságokat. Ő a hozzájuk fordulók körében azt tapasztalta, hogy ha a krízishelyzetben lévő anyák közül sikerült valakit átsegíteni a nehéz élethelyzetén, akkor az hazaviszi a kórházból az újszülöttet. „Két adatot említek. A legfiatalabb terhesünk 13 éves volt. Megerőszakolták. Egy huszonhét éves, éppen egy éve történt. A legidősebb terhes 48 éves volt. Mindketten megtartották a megszületett babát. Laikusként egyetlenegy mondást tudok említeni: egy nő mindent megtesz annak érdekében, hogy legyen gyereke (így voltam én is, 15 évig három klinikán próbálkoztunk a férjemmel annak idején) és egy nő mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyen gyereke. Attól tartok, hogy a szeptemberben elfogadott szívhangrendelet ezen nem sokat tud változtatni.” Megjegyezte: Aki terhesség megszakításra jelentkezik, az olyan kétségbeesett, reménytelen helyzetben van, hogy meg sem hallja a szívhangot. Az abortusz nem egy egyedüli döntés, a magzat megfoganásához is két ember kellett, ezért szerinte az apákat is oda kellene ültetni szívhangot hallgatni.

– Mindenkinek igaza van, és senkinek nincs igaza – kezdte hozzászólást Havasiné Ádámszki Emília, terhességi tanácsadást végző védőnő. Évente 600 különböző korú, más és más szociális-kulturális helyzetben lévő nővel találkozik. Szerinte az önrendelkezés fontos, azonban azzal egy nő csak akkor tud élni, ha tisztában van a jogaival, társadalmi szerepével.

Jobbágyi Zsófia védőnő szerint nincs 100 százalékos fogamzásgátlási módszer. „Amikor egy nő az abortusz mellett dönt, azok maradnak mellette, akik hozzásegítik, hogy beugorjon a Dunába. Pedig minden más esetben, ha valaki fölmászik a hídpillérre, rögtön sokan lesznek mellette, jönnek a tűzoltók, a mentők, hogy megmentsék.”

Böszörményi-Nagy Géza, a MOK Országos Etikai Bizottságának elnöke, aki a vitában nem foglalt állást, csak arról beszélt, hogy az orvosnak be kell tartania a kamara szabályait, ha praktizálni akar. E szabályok szerint a gyógyítóknak az emberi életet a fogantatástól a halálig védeniük kell. Éppen ezért az is kötelessége, hogy a terhesség megtartása mellett érveljen, és joga van arra is, hogy lelkiismereti okokból elzárkózzon az ilyen műtétek végzésétől. Később a TASZ képviselőjeként Kapronczay Stefánia erre úgy reagált, etikai aggályokat vetnek fel a bizottság elnöke által mondottak. „A második abortusz-határozatként ismert alkotmánybírósági döntés előírja azt, hogy az orvos a terhességmegszakítás eljárásának objektív és semleges szereplője. A magzat életvédelmére a tanácsadás hivatott, ezért az orvos nem érvelhet sem a magzat megtartása mellett, sem az ellen. Így a kamara etikai kódexe túlterjeszkedik a hatáskörén, és arra sarkallja az orvosokat, hogy lépjenek ki a semleges szerepükből. Ez egyik oldalon alaptörvény-ellenes, hiszen a kódex e rendelkezése ellentétes az Alkotmánybíróság által megfogalmazott koncepcióval és a törvénnyel, másrészt azt gondoljuk, hogy etikailag is aggályos. A szülész-nőgyógyász betege a terhes nő és az ő méltóságával kell foglalkoznia, ezért mi azt szeretnénk javasolni, hogy a MOK módosítsa a kódexet annak érdekében, hogy az orvosok megőrizhessék a saját szerepüket” – mondta.

Az orvosi kamara látszólag nem csapott le rögtön e lehetőségre. Lénárd Rita, a kamara alelnöke kérdésünkre arról beszélt, "amit tehettünk, hogy összehoztunk egy fórumot a témában, s amin kiderült, hogy ennyi féle szakember, civil tud egymással beszélgetni, akkor is, ha más a véleményük."