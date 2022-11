Felcsútra ment futballmeccset nézni az amerikai nagykövet

Á. Z.;

2022-11-28 10:24:00

Arról nincs hír, hogy találkozott-e Orbán Viktorral.

Az eső áztatta délután ellenére is jó volt beesni a Puskás Akadémia FC meccsére Felcsúton – tweetelte David Pressman amerikai nagykövet arról, hogy nemrég megnézte a klub egyik mérkőzését a Fejér megyei községben.

A misszióvezető alighanem az Orbán-kormánynak akart egy béke jeleit mutató gesztust tenni a látogatással a fideszes körökben meglehetős felhördülést keltő nagykövetségi videó és az OBT-botrány után, legalábbis azt írta, a „legmagasabb szintű futballt” látja a pályán, és bővítheti a Magyarországon szerzett mezgyűjteményét is. Valójában az, hogy a „legmagasabb szintű futballt” látta, Magyarországra sem igaz, a NB I-ben ugyanis most szünet van a katari világbajnokság miatt. A legvalószínűbb, hogy David Pressman a Puskás Akadémia U14-es csapatának DVTK elleni szombati meccsére ment el. Arról nincs hír, hogy találkozott-e Orbán Viktorral.

Felcsút Orbán Viktor szűk pátriájának számít, a miniszterelnök háza a Pancho Aréna mellett fekszik az út túloldalán, a klubot is ő alapította.

Enjoyed dropping by a Puskás Akadémia FC match in Felcsút - even on a rainy afternoon. Great to watch some top flight Hungarian football, especially as my collection of jerseys from across Hungary continues to grow! pic.twitter.com/TMtmHWmPBW