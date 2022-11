P. L.;

Ferencváros;beruházások;önkormányzati választás;Baranyi Krisztina;Pesti Srácok;

2022-11-28 09:34:00

Folyamatosan fenyegetik Baranyi Krisztinát, de 2024-ben is elindul az önkormányzati választáson

Szerinte volt haszna a Pesti Srácok-ügynek.

Elindul a 2024. évi önkormányzati választásokon Baranyi Krisztina, Ferencváros független polgármestere. Amennyiben az ellenzéki pártok nem fogják támogatni ebben, úgy valószínűleg ismét előválasztás fog dönteni - nyilatkozta a kerületvezető a Telexnek adott interjúban.

Baranyi Krisztina állítása szerint az elmúlt tíz napban folyamatosan fenyegetéseket kap, egyrészt azért, amiért az ATV-ben nem válaszolt a Pesti Srácok propagandistájának, másrészt a FTC-ről mondott kritikái miatt. Előbbi ügynek egyébként úgy gondolja, volt haszna. „Azt gondolom, véget kellene vetni annak, hogy lassan minden politikus és közéleti szereplő úgy kezeli a kormányzati propagandamédiumokat, mintha mind valódi sajtó lenne” - fogalmazott. Szerinte a kormányoldalon azért szólt ilyen nagyot a téma, mert fájt nekik az ügy. „Engem is meglepett egy kicsit, hogy ennyire fájt, szerintem az ott lévők is érzik azt, hogy amit csinálnak, az minden, csak nem újságírás” - mondta.

Ami az FTC-t illeti, polgármesterként két meccsen kárt, de – árulta el elriasztja az a szurkolói közösség, amely ott a kemény magot alkotja, másrészt pedig úgy érezte, hogy a klubvezetők nem látnak szívesen. „Ami ennél fontosabb: nem olyan lenyűgöző a játék sem” – fűzte hozzá.

Arra a felvetésre, hogy sokak szerint van egy provokatív vonás a személyiségében, a politikai attitűdjében, úgy válaszolt, sokan mondják, és ha sokan mondják, akkor biztos van is benne valami, viszont ha van egy politikai célja, akkor annak eléréséhez minden rendelkezésére álló eszközt meg kell ragadni. Ezekhez kapcsolódóan elmondta, tervben van, hogy a népirtást elszenvedett ukrán várossal, Bucsával szeretnének testvérvárosi kapcsolatot létesíteni.

Az interjúban szóba került az is, hogy gyakorlati kérdésekben, például az atlétikai stadionnal kapcsolatban mégis meg tudott állapodni a kormánnyal. Elmondta: „a stadion épületében lesz egy 100 fős sportóvoda, illetve lesz a parkhoz tartozó infrastruktúra, egy játszótér, és a Vituki Strand visszaépítése. Ami ennél már sokkal kézzelfoghatóbb, az a hatemeletes szakrendelő épület, amit most építünk, és a jövő héten lesz az alapkőletétele. Ez egy 5,6 milliárd forintos beruházás, amin kívül még 1 milliárd 260 millió forintot kaptunk két önkormányzati lakóház rehabilitációjára.”

Az egyelőre nem világos, hogy Lázár János miniszteri kinevezése nyomán a tervezett projektek közül mennyi fog megszűnni, illetve lassulni, eddig csak államtitkári szinten tudott egyeztetni a minisztériummal, ahol azt közölték, hogy csak jövő év júniusában lesz végső döntés a fővárosi nagyberuházásokról, mint például a HÉV-beruházás, a Galvani híd, illetve az 5-ös metró ügyében. Esetlegesen toronyház építése sincs a polgármester ellenére, elmondása szerint azért is szomorú a beruházások esetleges leállása miatt, mert Ferencvárosban nagyon nagy kiterjedésű rozsdaövezet van. „Ahhoz, hogy ezeken a területeken elinduljon bármilyen fejlődés, nagy közlekedési fejlesztések kellenek” - mondta. A polgármester ugyanakkor például a biciklisávokat sem ellenzi, az Üllői úton szerinte a három sávból egyet fel is lehetne erre a célra használni, de azt biztonságosabban alakítaná ki, mint egy puszta vonal felfestése.

Felmerült a DK-val való súrlódás is, amely egyebek között a nagykörúti biciklisávokat sem támogatja, s a párt más témában olyat is állított, hogy „Baranyi Krisztinának mindenről a DK jut eszébe”. Erről a polgármester elmondta, ez a Fudanról szóló fővárosi népszavazási kezdeményezés meghiúsulása után volt, amikor a DK kihátrált, amit megfogalmazása szerint kicsit felindultan vett tudomásul, hiszen mindenki mással együtt kampányoltak egy évig azzal, hogy legyen. „Úgyhogy lesz akkor a Ferencvárosban, ennyit tudok tenni. A kerületben egyetértés van a népszavazásról, a helyi DK-s képviselők is támogatják” - közölte.

Végezetül pedig leszögezte azt is, hogy 2024-ben ismét el fog indulni az önkormányzati választáson, és amennyiben úgy döntenek a pártok, hogy nem támogatják, akkor „nyilván újra előválasztás fog dönteni”, akár csak 2019-ben.