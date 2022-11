Varga Péter;

influenza elleni védőoltás;

2022-11-29 15:34:00

Egy lépéssel közelebb került a világ az univerzális influenza-vakcinához

Olyan mRNS alapú influenza elleni vakcinát fejlesztettek ki tudósok a Pennsylvaniai Egyetem orvosi karán, amely húsz ismert vírus altípus ellen hatásos.

Kezdeti kísérletekben – írja a Science – a vakcina csökkentette a betegség tüneteit állatokon és megóvta őket a pusztulástól, még akkor is, ha olyan vírus volt az ok, amelyet nem vettek alapul a vakcina fejlesztésekor. Figyelembe véve, hogy a szezonális influenzajárványok milyen problémákért és milyen mértékű halálozásért felelősek, a felfedezés jelentősége felbecsülhetetlen. “Az elképzelésünk, hogy egy olyan vakcinát hozzunk létre, amely alapszintű immunemlékezetet ad az embereknek a különféle influenzaváltozatok ellen, hogy sokkal kevesebb megbetegedés és haláleset következzék be a legközelebbi járványhelyzet eljövetelekor” - mondta Scott Hensley, az egyetem mikrobiológia professzora.

A vakcina ugyanazon az mRNS-technológián alapul, amelyen a Covid-19 ellen kifejlesztett sikeres oltóanyagok. Olyan antigéneket használnak, amelyek immunválaszt váltanak ki. Az RNS-nek megvan a kulcskódja 18 A típusú influenza és 2 B típusú ártalmatlan fehérjéihez. Ha vakcinában bejuttatják a szervezetbe, akkor az immunrendszer támadásnak veszi, és termelni kezdi az antitesteket. Így amikor legközelebb valódi vírus kerül elé, hamarabb lesz képes speciális ellenanyagot előállítani. “Olyasmi ez, mint amikor az Omikron-variáns megjelent: az eredeti Covid-19-vakcinák nem voltak képesek teljesen blokkolni, de megakadályozták a súlyos tüneteket, haláleseteket” - tette hozzá Perelman. A kutatócsapat most az embereken végzett klinikai kísérletekre készül.