földgáz;pizza;módosítás;villanyszámla;befizetési határidő;vendéglátóhely;energiaszolgáltató;

2022-11-28 20:31:00

Három és fél milliós villanyszámlát hozott egy belvárosi pizzériának a Mikulás

A tulajdonosok fizetési határidő-módosítást kértek ugyan, de árat nem emelnek.

Mikulás másnapjáig kapott haladékot az a népszerű belvárosi pizzéria, amely Facebook-oldalán osztotta meg, hogy milyen „finomságot” kaptak a karácsonyfa alá – szúrta ki a Telex. A vendéglátóhely egyik munkatársa az étterem legutóbbi villanyszámláját tette közzé, érdeklődve, hogy más is kapott-e ilyet. Mármint egészen pontosan 3 686 249 forintos követelést.

A Pizza Manufaktúra működtetői a portál kérdésére elmondták, hogy átalányban fizetik villanyt, s erről minden évben új szerződést kellett kötniük, és az előző évek üzletmenete alapján mindig nagyjából pontosan meg tudták becsülni a következő évi fogyasztást, ami után jellemzően 600-700 ezer forint pluszt kellett fizetniük. Ehhez képest most nem egy, hanem csak félévre, az április–szeptember időszakra kaptak elszámoló számlát

A hely eredetileg kéthetes fizetési határidőt kapott az összeg megfizetésére, ami már hónap közepe táján vált volna esedékessé, végül a szolgáltatóval való egyeztetés után elég, ha december 7-ig befizetik a tartozást.

Ebben a pizzériában csak villanyt használnak, a gépeik ipari áramról mennek, így természetesen jóval többet fogyasztanak, mint egy háztartási gép, az összeg azonban ezzel együtt is mellbe vágta őket. Van egy másik éttermük is, ahol földgázt használnak, ott a gázszámla a korábbi négyszeresére ment fel, havi 60 helyett havi 240 ezer forint lett. Hozzátették, az elszállt energiaárak miatt egyszer már emeltek árat az idén, de a tarifaemelések miatt már tartalékoltak, így áraikon most nem változtatnak.