Csaknem 160 ezren keresték fel a Biodómot júliusi megnyitója óta – tudta meg a Népszava. A Városi Oázist az extrém hőség idején se zárták le. Júliusban 40 millió felett volt a villanyszámla.
Ha az emberek megértik, hogy a villanyszámla áram- és rendszerhasználati díjeleme két különböző szolgáltatást fedez, a napelemekkel kapcsolatban is kevesebb lenne a vita – derül ki a Népszava podcasrsorozata, a Hol élünk friss adásából.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az MVM Next online ügyfélszolgálati felületein azok a felhasználók is rendkívül kényelmesen, egyszerűen és gyorsan intézhetik a földgáz- és villamosenergia-számlákkal kapcsolatos teendőket, akik ódzkodnak a napi ügyek elektronikus intézésétől. A szolgáltatást minimális digitális jártassággal is érdemes kipróbálni, a társaság pedig mostantól még jobban megkönnyíti a regisztráció és az ügyintézés folyamatát.
A tulajdonosok fizetési határidő-módosítást kértek ugyan, de árat nem emelnek.
A szolgáltató szerint azt sem érheti hátrány, aki nem diktál vagy nem küldi el online a mérőóraállását.
Kilőtt az energiahatékonyságot segítő termékkategóriák forgalma.
Helyszínen felejtett villanyszámlája nyomán a Makói Rendőrkapitányságon előállítottak és gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy Pitvaroson betört egy házba és értéktárgyakat vitt el. A feltételezett elkövetőt gyötörte a bűntudat, ezért további lopásokat is bevallott - írja a police.hu.
Januártól a villanyszámlából kevesebb jut hálózatfenntartásra: az összeget az Orbán-kabinet várhatóan az állami áramnagykereskedőnek - ezen keresztül pedig akár Mészáros Lőrincnek - juttatja.
A múlt év őszihez képest 5,7 százalékkal kevesebb összeg szerepelhet szeptembertől a villanyszámlán - a rezsicsökkentésről februárban hozott törvénynek ez az előírása szeptember 1-jén lép hatályba.
Áprilisban új formátumú villanyszámlát kapnak a szerbiai fogyasztók márciusi fogyasztásukról – értesült a vajma.info honlapja.