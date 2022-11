nepszava.hu;

Magyarország;NATO;Ukrajna;találkozó;külügyminiszterek;

2022-11-29 13:26:00

Állítólag az Orbán-kormány ellenkezése miatt nem vehet részt Ukrajna a NATO formális ülésén

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel így a vacsora keretében találkozhatnak a NATO-tagországok diplomáciai vezetői.

Ukrajna nem vehet részt a NATO-tagállamok keddi és szerdai bukaresti találkozójának formális ülésén, ennek oka állítólag az Orbán-kormány ellenkezése – írja a 444 a Financial Times alapján.

A beszámoló szerint az értekezletén nemcsak a harminc NATO-tagállam, hanem a csatlakozásra meghívott Finnország és Svédország külügyminisztere is részt vesz, a kedd esti munkavacsorán Ukrajna is képviselteti magát, az utolsó megbeszélésre pedig Moldova, Grúzia, valamint Bosznia-Hercegovina is meghívót kapott.

A Financial Times cikke szerint annak, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel a vacsora keretében találkoznak a kollégái, a magyar kormány ellenállása az oka.

A NATO-tagállamok külügyminiszterei találkozójának egyik fő témája az Ukrajnának nyújtandó további támogatás.