nepszava.hu;

Toroczkai László;sörétes vadászpuska;kényszerítő eszközök;ásotthalmi mezőőrség;

2022-11-29 16:59:00

Ismét sokmilliós kormánytámogatást kapott Toroczkai László mezőőrsége, amelynek tagjait nemrég a rendőrök bírságolták meg

A korábban botrányt kavaró mezőőrök a törvény szerint ma már gumibottal, gázspray-vel sőt, sörétes puskával is rendelkeznek, és a TASZ szerint illegális határátlépőkre vadásznak.

Ásotthalom mezőőrsége 15,9 millió forint állami támogatást kapott egy hétfőn megjelent kormányhatározattal az Agrárminisztérium költségvetéséből azután, hogy idén januárban már 25 millió forintot juttattak ugyanennek az önkormányzati rendészeti szervezetnek – írja a hvg.hu. A szerb határtól alig pár száz méterre fekvő település polgármestere idén tavaszig, amikor parlamenti képviselővé választották, Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke volt.

A mostani pénzosztás hasonló volt az év elejeihez, csak az akkori 170 milliós keret csökkent le 80 millió forintra, amit kormányhatározattal osztottak szét több mint féltucat mezőőrségnek. A legtöbbet, 26,5 millió forintot most is a mórahalmi mezei őrszolgálat kapta, az ásotthalmi szervezet a második a sorban, míg Röszkének, Zákányszéknek, Ruzsa-Öttömösnek, Bácsalmásnak és Domaszéknek néhány millió jutott.

Amint azt a Népszava is megírta, Toroczkai László korábban videóban mutatta be, hogy a mezőőrök éjszaka, felfegyverkezve keresik az erdőben az illegális határátlépők nyomait, és az önkormányzat térfigyelő kamerarendszerét is használják erre a célra. Ugyanakkor a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerint a mezőőrségnek ehhez nincs joga, ezért nemrég közérdekű bejelentést tettek. Ezt a rendőrség feljelentésként értékelte, és eljárást indított „közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése” miatt. A hvg.hu arról is beszámolt, hogy emiatt az ásotthalmi mezőőrök közül kettőre a rendőrség pénzbírságot rótt ki, a szabálysértést pedig a bíróság is helybenhagyta, bár az érintettek fellebbeztek ez ellen, mondván: mindent szabályszerűen tettek.

Sőt Toroczkai László egyik parlamenti felszólalásában az ősszel még nehézségként említett, hogy „a nagy számú illegális határátlépő miatt sok dolga van a mezőőröknek”. Ásotthalomban egyébként már 2014 óta működik ilyen szervezet, a kormányzat pedig tavaly ősszel frissítette a gumibot, gázspray, bilincs és sörétes vadászpuska használatára is jogosult mezőőrökre vonatkozó szabályokat. A mezőőrök is hatósági személyeknek minősülnek, de intézkedési joguk csak a rendőröknek van. A lap adatai szerint az önkormányzatok által létrehozott mezőőrségeknél országszerte mintegy 750-en szolgálnak, 98 százalékuk 20 ezer lakos alatti településen, ezen belül 75 százalékuk ötezresnél kisebb lélekszámú helységben.