Indítéka egyelőre ismeretlen, a hatóságok vizsgálják, miként szerezhetett fegyvert, majd vihette azt be. Úgy tudni, hogy tette után végzett magával.
A korábban botrányt kavaró mezőőrök a törvény szerint ma már gumibottal, gázspray-vel sőt, sörétes puskával is rendelkeznek, és a TASZ szerint illegális határátlépőkre vadásznak.
Ha a beismeri a tettét a 65 éves Veszprém megyei férfi, négy évre rács mögé kerülhet.
A gyerekét brutálisan bántalmazó szülő a bíróságon azt bizonygatta, hogy valójában mintaapa.
Jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetéssel sújtotta a Győri Ítélőtábla azt a presszóst, aki tavaly áprilisban egy vita miatt sörétes vadászpuskával két embert lelőtt a nyílt utcán, későbbi védekezése szerint önvédelemből. Ez azonban a táblabíróság szerint nem állt meg, ugyanis nem érte a Vadkan presszó tulajdonosát, Póczi Lajost jogtalan támadás az indoklás szerint, ám maga a vádlott kezdett jogtalanul viselkedni, például amikor a két későbbi áldozat kocsijába belerúgott.