Szalai Anna;

2022-11-30 14:24:00

Megszavazták, Budapest visszavásárolja a részesedését a Fővárosi Csatornázási Művekben

A vitában Kovács Péter XVI. kerületi polgármester felvette, hogy Demszky Gábort meg kellene fosztani a díszpolgári címtől.

A fővárosi közműcég 25 százalék plusz 1 szavazatos kisebbségi részvénypakettjét még Demszky Gábor főpolgármestersége idején 16,5 milliárdért adta el a főváros egy német-francia cégből álló konzorciumnak, amelytől 2015-ben a francia Veolia csoporthoz került. Az 1997-ben aláírt kontratusban meghatározott üzemeltetési és szakmai irányítási jogok gyakorlását is átengedték a kisebbségi tulajdonosnak. Most az akkor rögzített áron, 16,867 milliárd forintért vásárolják vissza.

A speciális osztalékfizetési szabályok miatt kisebbségi részvényesnek járt a nyereség után fizetett osztalék 75 százaléka, aminek eredményeként Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezető szerint összesen 82 milliárd forintot vett ki a külföldi szakmai befektető a cégből az elmúlt 25 évben. A kormánypárti politikus a Fővárosi Közgyűlésén az FCSM visszavásárlásáról szóló városvezetői javaslat vitájában úgy számolt, hogy 32 milliárd forint színtiszta veszteség érte a fővárosi önkormányzatot az üzlet miatt. Éppen ezért elfogadhatatlannak tartotta, hogy az FCSM igazgatósági elnöke ma ugyanaz az ember, Atkári János, aki annak idején levezényelte a részleges privatizációt. Egyúttal felszólította Karácsony Gergely polgármestert a szükséges személyi döntés meghozatalára.

Kovács Péter XVI. kerületi polgármester folytatta a bűnbakkeresést és azt javasolta, hogy vonják vissza Demszky díszpolgári címét. Karácsony válaszában leszögezte, hogy a Demszkyvel egy időben díszpolgárrá avatott Tarlós István is hozott számos vitatható döntést, de ezzel együtt mindketten sokat dolgoztak Budapestért. Kiss Ambrus pedig megjegyezte, hogy Atkári nem lehet azért annyira rossz szakember, ha a rendszerváltozás óta mindegyik főpolgármester igényt tartott a munkájára rövidebb-hosszabb ideig.

„A veszteség számításakor pedig azt is érdemes figyelembe venni, hogy a konzorcium évi 2,5 milliárd forint osztalékot fizetett a fővárosnak, másrészt az sem mellékes, hogy osztalékot csak nyereséges működés esetén fizetett a cég. Márpedig a közművek nyereséges működtetése meglehetősen nagy feladvány manapság – hozott be új szempontot Élő Norbert (DK) fővárosi képviselő. (A 2,5 milliárdos éves bérleti díj 25 évre számítva összesen 62,5 milliárd forint bevételt jelent.)

Mint arról korábban beszámoltunk, a privatizációs szerződés most novemberben lejár, így a főváros előtt megnyílik a lehetőség a pakett visszavásárlására. Az üzletet a cég eredménytartalékának terhére bonyolítják le, így nem kell külső forrásokat bevonni. A vételár kifizetése csak 2024-ben esedékes. A kisebbségi részvényekkel a menedzsmentjogokat és a vállalatirányítást is visszakapja a cég egyedüli tulajdonosává váló főváros. Az üzletet a versenyhivatalnak és a energiahivatalnak is jóvá kell hagynia. A kormány hozzájárulására viszont nincs szükség. A közgyűlés Baranyi tartózkodása mellett megszavazta az előterjesztést.