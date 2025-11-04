A társaság addig 70 milliárdra rúgó alaptőkéje 9,5 milliárd forintra csökken.
Az idén már 14,4 milliárd az elvonás.
Szombaton megkezdte működését Országos Műszaki Irányító Törzs is.
Bár nyáron már hitelből működött a fővárosi önkormányzat, az FCSM 25 éve eladott részvénypakettjét visszavásárolták. Igaz, fizetni csak jövőre kell érte.
Lecsapott a Fővárosi Csatornázási Művek.
Ha a párt nem távolítja el az építményt, akkor ezt kénytelen lesz megtenni a fővárosi cég a költségek kiszámlázásával együtt.
A vitában Kovács Péter XVI. kerületi polgármester felvetette, hogy Demszky Gábort meg kellene fosztani a díszpolgári címtől.
A fővárosi önkormányzat visszavásárolja a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) 25 évvel ezelőtt eladott kisebbségi részvénycsomagját, ha a közgyűlés és a hatóságok is áldásukat adják rá.
Két éven belül visszavásárolná a Fővárosi Csatornázási Műveket a fővárosi önkormányzat. Most viszont több milliárdos osztalékot fizetnének a külföldi tulajdonosnak.
A Podmaniczky téri pincehelyiséget a csatornázási művek alá tartozó cég adta ki, a bérlő pedig night clubbá alakította az ingatlant.
A Fővárosi Csatornázási Művek Budapest második legnagyobb nyilvános illemhelyét nyitotta meg az Újpest-Városkapu metrómegállónál.
A budapesti Kossuth Lajos tér átépítési munkálatai közben átfúrtak egy műemlék szennyvízgyűjtő-csatornát, ami azonnali javításra szorult – írja a Város szíve blog.
Akár életfogytiglani börtönnel is sújtanák azt a fémtolvajt, aki fegyveresen, felfegyverkezve vagy különösen jelentős kárt okozva sérti meg a büntető törvénykönyv idevonatkozó szabályát - áll a napokban beadott módosító indítványban. A március 1-jétől életbe lépett a fémhulladékok kereskedelmét szigorító törvénymódosítás szerint már csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előzetes vizsgálatával és engedélyével értékesíthetők az engedélyköteles fémtárgyak.
Elsősorban idős nyugdíjasokat megkárosító, magukat a csatornázási művek alkalmazottainak kiadó csalók bukkantak fel Budapesten - figyelmeztet a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM).
A várakozások szerinti nyomott ár helyett egészen jó pénzt kapott a német RWE csoport a Fővárosi Gázművek (Főgáz) Zrt.-ben meglévő kisebbségi tulajdonrészéért: a MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 41 milliárd forintot fizet érte. Az "államosított" - félig fővárosi tulajdonú - közműszolgáltató a kormányzati rezsiharc miatt jövőbeni jövedelmezőségét viszont már elveszítette. A kormány következő visszavásárlási célpontja a Fővárosi Csatornázási Művek lehet.