Életfogytiglant is kaphatnak a fémtolvajok?

Akár életfogytiglani börtönnel is sújtanák azt a fémtolvajt, aki fegyveresen, felfegyverkezve vagy különösen jelentős kárt okozva sérti meg a büntető törvénykönyv idevonatkozó szabályát - áll a napokban beadott módosító indítványban. A március 1-jétől életbe lépett a fémhulladékok kereskedelmét szigorító törvénymódosítás szerint már csak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előzetes vizsgálatával és engedélyével értékesíthetők az engedélyköteles fémtárgyak.