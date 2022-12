P. L.;

Volt olyan diák, aki lázasan virrasztott a tanárokért, más onnan ment be dolgozatot írni

Szeretnék elérni, hogy a tiltakozás híre eljusson a nemzetközi sajtóig.

Amint arról lapunk is beszámolt, szerdán nyolc tanárt bocsátottak el polgári engedetlenség miatt, ezt követően pedig a Tanítanék Mozgalom és az Egységes Diákfront néhány óra alatt összehozott egy tüntetést a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium épülete elé, ami után a diákok egyebek között virrasztásos tiltakozást is bejelentettek.

Reggel hét körül a Telex megnézte, hogy áll az akció. Néhány diák éppen az esti tüntetés nyomán keletkező szemetet takarította el, ők voltak azok is, akik maradtak virrasztani az éjszaka. Az egyik tüntetést szervező és virrasztó diák már este is lázasan jött ki, de úgy vélte, a tegnapi nap egy pozitív tanulsága az volt, hogy két-három óra elég volt arra, hogy ne csak a kirúgások, hanem a tüntetés híre is eljusson az emberekhez és két-három ezres tömeg el is jött a demonstrációra. Egy másik virrasztó éppen elköszönt azzal, hogy neki el kell mennie megírnia egy dolgozatot, de utána visszajön és marad még pár órát, az utolsó két óráján viszont mindenképp ott kell lennie, mert az faktos tárgy.

A Belügyminisztérium előtt éjszakázó diákok pár órát aludtak. Sokan vittek nekik ételt, italt, emellett egy sátrat is fel tudtak állítani, de így is eléggé átfáztak. Izgultak azon, hogy lesz-e, aki váltja őket, vagy legalább csatlakozik hozzájuk, egyikük kapott egy üzenetet azzal, hogy hétfőig tartsanak ki, mert akkor Tatáról jönnek többen is.

Arra a kérdésre, hogy mire számítanak, úgy feleltek, hogy rossz esetben elhal az akció és a szervezők tartják fenn a virrasztást, jó esetben pedig határozatlan ideig folytatják az akciót és a tiltakozás híre eljut a nemzetközi sajtóig is.