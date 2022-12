Gy. D.;

Spanyolország;USA;Ukrajna;levélbomba;politikusok;nagykövetség;

2022-12-01 18:27:00

Levélbombákat küldtek spanyol politikusoknak, köztük a miniszterelnöknek is

A Pedro Sáncheznek küldött levelet még időben sikerült hatástalanítani. Az Egyesült Államok és Ukrajna spanyolországi nagykövetségére is küldtek, az utóbbi egyik alkalmazottja könnyebben megsérült, miután egy hasonló szerkezet felrobbant.

A spanyol hatóságok fokozták a biztonsági intézkedéseket, miután, mint kiderült, ismeretlenek levélbombákat küldtek spanyol politikusoknak, köztük a miniszterelnöknek is – írja a BBC.

A Pedro Sáncheznek küldött levelet még időben sikerült hatástalanítani.

A spanyol kormány korábban öt célpontról számolt be. A kormányfőn kívül célpont volt Margarita Robles védelmi miniszter is, valamint egy zaragozai fegyvergyártónak és a Torrejón légi támaszpontra is küldtek ilyen csomagot, továbbá Ukrajna nagykövetségére is. Utóbbi egyik alkalmazottja szerdán

A spanyol rendőrség a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy

Feltételezések szerint a levélbombáknak Spanyolország Ukrajna számára nyújtott támogatásához lehet köze, bár még senki sem vállalta magára a levélbombák feladását.

Az Ukrajnát megtámadó Oroszország közölte, hogy elítél mindenféle terrorista tevékenységet, az ilyen fenyegetéseket és tetteket pedig teljes mértékben elítéli.

A spanyol hatóságok lehetséges terrorista támadásként vizsgálják az esetet, Kijev pedig közölte, hogy fokozza a biztonsági intézkedéseket nagykövetségein.

A spanyol fél közlése szerint a levélbombákat a vizsgálatok alapján az országon belül adhatták fel.