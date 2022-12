P. L.;

Európai Bizottság;tiltás;twitter;Elon Musk;

2022-12-01 06:35:00

Az Európai Bizottság a Twitter betiltásával fenyegette meg Elon Muskot

Az új, digitális szolgáltatásokról szóló törvényt és a dezinformáció megfékezését kérik számon az amerikai milliárdoson.

A jelek szerint új tartalommoderálási szabályok betartását követeli az Európai Bizottság Elon Musktól, legalábbis a testület a Twitter európai betiltásával fenyegette meg a milliárdost arra az esetre, ha elképzeléseinek megfelelően a „szólásszabadság fellegvárává” tenné a mikroblogot, és zöld jelzést ad a dezinformáció – így a Covid-19-járványról szóló, kétes hitelességű hírek – áradatának – számolt be róla a Financial Times.

A lap értesülései szerint a fenyegetőzés videóhívás formájában érkezett Thierry Breton digitális szabályok végrehajtásáért felelős uniós biztostól, ennek alkalmával közölte Elon Muskkal, hogy a Twitternek a többi között tartózkodnia kell a tiltott felhasználók visszaállításának „önkényes” megközelítésétől, „agresszíven” kell üldöznie a dezinformációt és bele kell egyeznie a platform „átfogó, független” auditálásába. A testület szerint egyértelmű kritériumokat kell megszabni arra vonatkozóan, kiket tilthatnak ki az oldalról.

Thierry Breton a Financial Times szerint azt is mondta, hogy amennyiben a Twitter nem tartja be ezeket a szabályokat, úgy megsérti az Európai Unió új, digitális szolgáltatásokról szóló törvényét (DSA), amelyet a tech-óriások számára írta elő az internetes tartalmak ellenőrzésének szabványaként. A törvény megszegése esetén a Twitter az egész EU-ra kiterjedő tiltás, vagy a globális forgalom hat százalékáig terjedő pénzbírsággal nézhet szembe. Persze a fenyegetőzés egy kicsit üresnek tűnik annak fényében, hogy a brüsszeli testület vezető politikusai is előszeretettel kommunikálnak ezen a platformon.

Elon Musk egyébként korábban arról beszélt, hogy a Twitter minden vonatkozó törvényt be fog tartani, a mikroblog pedig azt közölte, hogy egyik irányelve sem változott, a biztonsági csapat pedig továbbra is „erős és jól felszerelt”, bár az uniós tisztviselők kételkednek abban, hogy van-e elég alkalmazottja a Twitternek az új szabályok betartásához, miután Elon Musk nemrégiben kirúgta a mintegy 7500 alkalmazott több mint felét.