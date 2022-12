M. I.;

2022-12-03 14:59:00

Tovább fojtják a kis kutakat, a jövő héten sem kapnak üzemanyagot a Mol ügyfelei

Ez már a harmadik hét, hogy a kis töltőállomások egyáltalán nem kapnak üzemanyagot a Moltól.

A jövő héten sem kapnak üzemanyagot a Mol kiskutas ügyfelei – tette közzé az olajtársaság belső levelét a nagy láncokhoz nem tartozó egységek érdekképviseletét végző Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ).

Míg a Mol közlése szerint ez 194 céget, körülbelül 220-240 kutat érint, Egri Gábor FBSZ-elnök a kárvallott állomások számát 400-500-ra becsüli. A pontos érték azért is bizonytalan, mert a Mol korábbi bevallása szerint idén március óta összesen 258 céggel szerződtek le, amelyekkel szemben egységes elveket alkalmaznak.

Arra a kérdésünkre, hogy az intézkedés most ennél miért 64-gyel kevesebb viszonteladójukat érinti, a Moltól nem kaptunk választ. Ez már a harmadik hét, hogy a kis töltőállomások egyáltalán nem kapnak üzemanyagot a Moltól. Sőt, ismereteink szerint az elvileg kedvezőbb elbírálás alá eső, régebbi vevőik „adagját” is szinte lenullázták. Más beszállítótól pedig – a 480 forintos nagykereskedelmi árplafon február végi bevezetése óta – nem lehet hatósági tarifán üzemanyaghoz jutni. A Mol a lépést az országos ellátás feletti felelősségérzetével indokolja.

Az ellátatlanul maradt kis kutak pedig, lévén, hogy állami támogatásuk feltétele a nyitvatartás, megmaradt készleteik egyre kisebb adagú kiporciózásával borzolják a közlekedők idegeit. A kormány a hatósági tarifák jövő évi fenntartását most attól teszi függővé, hogy az – új árrendszert kezdetektől ellenző - Mol képes-e biztosítani az ellátást. Így most, kevéssé meglepő módon, meg is szaporodtak a meghibásodások a nagykarbantartáson épp átesett százhalombattai finomítóban. A hatósági rendszer kivezetése a piaci üzemanyagárak esése ellenére még mindig erős sokkhatásként érné a hazai autósokat. A Holtankoljak.hu közlése szerint tegnap óta a 480-as árra nem jogosult közlekedők számára a benzin 617, a gázolaj pedig 681 forintba kerül átlagosan, ami 10-11 forintos árcsökkenés.