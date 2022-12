Á. Z.;

Oroszország;Magyarország;Orbán Viktor;energiafüggőség;

2022-12-02 20:44:00

Orbán Viktor kimondta, hogy Magyarország le akar számolni az orosz energiafüggőséggel

Magyarországnak három lehetősége van, ha tovább akarja növelni függetlenségét az orosz energiaforrásoktól: Románia, Horvátország és Szlovénia.

Két figyelemre méltó megjegyzést is tett Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a szlovéniai Cirkovcében a Cirkocve-Pince villamosenergia-távvezeték átadóünnepségén – derül ki az MTI híréből.

Az egyik tanúsága szerint a miniszterelnök annak ellenére hisz abban, hogy „Közép-Európa amelyhez mindannyian tartozunk, fényes jövő előtt áll”, hogy Magyarországon az egészségügy leépült, a tanárok kés a diákok hónapok óta tüntetnek az oktatás helyzetének a javításáért és üzemanyaghiány van. Orbán Viktor azt mondta, olyan népek élnek itt, amelyek rendkívül tehetségesek, képesek és tudnak sokat dolgozni, hajlandóak kockázatot vállalni, szeretik a hazájukat és családjukat, ez pedig olyan energiát ad, hogy sikeressé teszi őket. – Bár különböző nyelveken beszélünk, „az életösztönök” összekapcsolnak bennünket. A politikusok, ha ezt megértik, és jól engedelmeskednek ezeknek a népi ösztönöknek, akkor Közép-Európa vesztes helyett nyertese lehet a történelemnek, le tudja dolgozni a hátrányát, és Európa legboldogabb, legjómódúbb és legbiztonságosabb térségévé tudjuk alakítani - fejtette ki.

A másik arról szólt, hogy Orbán Viktor szerint Magyarország szeretne más források után nézni az orosz energiahordozók helyett. A miniszterelnök úgy nyilatkozott, Magyarországnak három lehetősége van, ha tovább akarja növelni függetlenségét az orosz energiaforrásoktól: Románia, Horvátország és Szlovénia. Magyarországot mindhárom irány érdekli, mert a függőséget szeretné felszámolni, hogy minél több választási lehetőség legyen. Később a tőzsdei árakról szóló újságírói kérdésre arról is beszélt, bár Magyarország Szlovéniától eltérően nagyrészt Oroszországból hozza be az energiát, a tőzsdei ár alakulása az oroszokkal kötött szerződésen keresztül a magyar árszintet is meghatározza.