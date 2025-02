Orbán Viktor szerint a háború végével Oroszország vissza is térhet az európai energiapiacra, kár, hogy ez homlokegyenest ellentétben áll az általa is aláírt EU-s célokkal

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban úgy nyilatkozott, a háború végével akár vissza is lehetne integrálni Oroszországot az európai energiapiacra. Ez a nyilatkozat ellentétben áll az EU deklarált céljával - amelyet ő is aláírt -, hogy le kell válni az orosz energiahordozóktól, legkésőbb az évtized végére, de lehetőleg 2027 végére, amiért már nagy lépéseket is tettek a tagállamok.