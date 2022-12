MTI-Népszava;

Szerbia;futball;világbajnokság;Kamerun;Svájc;Brazília;Katar 2022;

2022-12-02 22:17:00

Kamerun legyőzte Brazíliát, de hiába, Svájc a szerbeken át jutott tovább

A braziloknak a 2021 nyara óta tartó veretlenségi sorozata szakadt meg.

A brazil válogatott 1-0-ra kikapott a kameruni csapattól pénteken a katari labdarúgó-világbajnokság G csoportjának harmadik fordulójában, de így is csoportgyőztesként jutott nyolcaddöntőbe - ahol majd hétfőn a dél-koreaiakkal találkozik -, míg az afrikai gárda sikere ellenére búcsúzott.

A braziloknak ezzel megszakadt a 2021 nyara óta tartó veretlenségi sorozata, a csapat ebben az időszakban 17 mérkőzésen nem talált legyőzőre, legutóbbi kilenc mérkőzését pedig megnyerte. Kamerun is megszakított egy sorozatot, az afrikai együttes kilenc vb-mérkőzése óta volt nyeretlen, ezeken nyolcszor kikapott.

Az első félidőben a brazilok irányítottak, azonban túl nagy veszélyt nem jelentettek a kameruni kapura, amelyben Epassy magabiztos volt. Társai eközben sok mezőnymunkával és határozott belépőkkel semlegesítették az ellenfél akcióit. A brazilok több lehetőségüket szögletre vagy szabadrúgásra váltották, melyekből aztán ugyancsak nem lett semmi. A félidő slusszpoénja lehetett volna, ha az addig támadásban semmit nem mutató afrikai ellenfél ezek után vezetést szerez, de Mbeumo fejesét Ederson bravúrral mentette közvetlenül a szünet előtt.

A fordulás után öt percig Kamerun kezdeményezett, de Brazília gyorsan visszavette az irányítást, és Epassynak már védenie is kellett a dél-amerikai próbálkozásoknál. A folytatásban cserékkel próbálták frissíteni játékukat a brazilok, de a csapat teljesítményében ez nem hozott pozitív változást. A hajrában viszont többször találták meg egymást labdával üres területen, de a befejezésekig így is csak ritkán jutottak el, mert az utolsó passzokból hiányzott a határozottság és a kreativitás. Amikor meg tényleg lövésig jutottak, pontatlanok voltak. Az első félidőhöz hasonlóan a második végén is jött egy veszélyes kameruni fejes, de a második már gólt eredményezett. A braziloknak még volt egyenlítési lehetőségük, azonban ezúttal is kimaradt.

II. félidő

92. perc Ngom Mbekeli jobb oldalról ívelt a brazil kapu elé, ahol Aboubakar érkezett jó ütemben és üresen, majd a 11-es pontról a kapu bal oldalába bólintott a dermedt Ederson mellett (1-0).

93. perc Aboubakar gólörömében levette a mezét, amiért megkapta a második sárga kártyás figyelmeztetését, így a kiállítás sorsára jutott.

H csoport, 3. forduló

Kamerun-Brazília 1-0 (0-0)

Luszail, 85 986 néző, Játékvezető: Ismail Elfath (amerikai)

Glszerző: Aboubakar (92.)

Sárga lap: Tolo (6.), Kunde (28.), Fai (32.), Aboubakar (81., 93.), illetve Eder Militao (7.), Bruno Guimaraes (85.)

Piros lap: Aboubakar (92.)

Kamerun

Devis Epassy - Collins Fai, Christopher Wooh, Enzo Ebosse, Nouhou Tolo - André-Frank Zambo Anguissa, Pierre Kunde (Olivier Ntcham, 68.) - Bryan Mbeumo (Karl Toko Ekambi, 64.), Eric-Maxim Choupo-Moting, Moumi Ngamaleu (Jerome Ngom Mbekeli, 86.) - Vincent Aboubakar

Brazília

Ederson - Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles (Marquinhos, 54.) - Fabinho - Antony (Raphinha, 79.), Fred (Bruno Guimaraes, 54.), Rodrygo (Everton Ribeiro, 54.), Gabriel Martinelli - Gabriel Jesus (Pedro, 64.)

Eközben a svájci válogatott 3-2-re legyőzte a szerb csapatot a katari labdarúgó-világbajnokság pénteki napján a G jelű négyes és egyben a csoportkör zárásán, így továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba. Svájc az elmúlt öt vb-n negyedszer, sorozatban harmadszor folytathatja a legjobb 16 között, ahol kedden majd Portugáliával találkozik. A nyeretlenül búcsúzó Szerbia, amely tavasztól a magyar válogatottal azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szerepel, önálló országként még sosem jutott tovább a csoportjából, s ezen most sem tudott változtatni.

A svájciaknál betegség miatt nem állhatott Murat Yakin szövetségi kapitány rendelkezésére a kapus Yann Sommer, akit a Borussia Dortmundban játszó Gregor Kobel pótolt. A győzelmi kényszerben pályára lépő szerbek két támadóval rohamoztak, ugyanis Aleksandar Mitrovic mellett Dusan Vlahovic is bekerült a kezdőbe.

A svájciak már az első percben kihagytak három hatalmas helyzetet, amire a szerbek az első tíz perc végén kapufával válaszoltak. Nyílt sisakos küzdelmet vívtak a felek, a középpályákat szinte minden esetben azonnal átjátszották: az első találatot Shaqiri vitte be húsz perc után, de a szerbek gyorsan két góllal válaszoltak, Embolo azonban tett arról, hogy együttese ne legyen hátrányban a szünetben.

A fordulás után újra Svájc szerzett vezetést, majd Embolo nagy helyzetben kapu fölé lőtt. Ezt követően újra a több cserejátékost is bevető a szerbek vették át az irányítást, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A hajrára mindkét együttes lendülete alábbhagyott, a vereséget egyre nehezebben viselő szerbek elsősorban a sárga lapok gyűjtésében jeleskedtek. A ráadásban több tömegjelenet is kialakult a pályán, az utolsó fél óra leginkább ezekről maradt emlékezetes.

I. félidő

20. perc a svájciak a bal oldalon gyors akciót vezettek, Rodriguez beadása után a szerb védők felszabadítására Sow még a tizenhatoson belül lecsapott, jobbra passzolt, Shaqiri pedig úgy lőtte a rövid alsó sarokba a labdát, hogy az egy hátvéd lábán irányt változtatott (0-1).

26. perc Tadic bal oldali beadását Mitrovic a tizenegyespont közeléből a hosszú sarokba csúsztatta (1-1).

35. perc ezúttal is Tadic indult meg, csak most a pálya közepén, és miután a védők behátráltak előtte, kiugratta Vlahovicot, aki kissé kisodródva balról, laposan a hosszú sarokba gurított (2-1).

44. perc Sow passzolt a térfél közepéről jobbra Widmernek, aki megindult, majd a védelem mögé laposan beadott labdájára Embolo az öt és felesen egyedül érkezett és estében csak az üres kaput kellett eltalálnia (2-2).

II. félidő

48. perc a svájciak gyönyörű akciót építettek fel az ellenfél tizenhatosa előtti labdaszerzés után: Embolo cselezgetett, visszagurított Shaqirihoz, aki 25 méterről a kapu előterébe emelte a játékszert. Ott Vargas sarokkal egyből a kapu előterébe belépő Freuler elé tálalt, aki 11 méterről a bal alsóba lőtt (2-3).

G csoport, 3. forduló

Szerbia-Svájc 2-3 (2-2)

Doha, 974 Stadion, 41 378 néző, v.: Fernando Rapallini (argentin)

Gólszerzők: A. Mitrovic (26.), Vlahovic (35.), illetve Shaqiri (20.), Embolo (44.), Freuler (48.)

Sárga lap: S. Milinkovic-Savic (47.), Pavlovic (56.), Rajkovic (66.), Gudelj (81.), A. Mitrovic (82.), Milenkovic (95.), Lukic (100.), illetve Widmer (15.), Vargas (34.), Xhaka (95.), Schär (99.)

Szerbia

Vanja Milinkovic-Savic - Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic (Nemanja Gudelj, 55.), Strahinja Pavlovic - Andrija Zivkovic (Nemanja Radonjic, 78.), Sasa Lukic, Sergej Milinkovic-Savic (Nemanja Maksimovic, 68.), Dusan Tadic (Filip Djuricic, 78.), Filip Kostic - Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic (Luka Jovic, 55.)

Svájc

Gregor Kobel - Silvan Widmer, Manuel Akanji, Fabian Schär, Ricardo Rodriguez - Granit Xhaka, Remo Freuler - Xherdan Shaqiri (Denis Zakaria, 69.), Djibril Sow (Edimilson Fernandes, 69.), Ruben Vargas (Christian Fassnacht, 83.) - Breel Embolo (Noah Okafor, 96.)