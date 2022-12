Emmanuel Macron Elon Muskkal tárgyalt a Twitterről

P. L.;

twitter;Elon Musk;Emmanuel Macron;

2022-12-03 10:50:00

Tiszta és őszinte beszélgetést folytattak a francia elnök szerint.

Itt, a Twitteren közlöm, hiszen mégiscsak a kék madárról van szó. Ma délután találkoztam Elon Muskkal, tiszta és őszinte beszélgetést folytattunk - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök a Twitteren.

I'll say it here, on Twitter, because it’s all about the blue bird. This afternoon I met with @elonmusk and we had a clear and honest discussion: