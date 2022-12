Hollandia simán verte az Egyesült Államokat a legjobb nyolc közé jutásért, de az amerikaiak szereztek egy látványos gólt

MTI-Népszava;

2022-12-03 18:01:00

A hollandok 1974, 1978, 1994, 1998, 2010 és 2014 után hetedszer jutottak negyeddöntőbe világbajnokságon.

A holland válogatott érvényesítette a papírformát, 3-1-re legyőzte szombaton az amerikai csapatot a katari labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, ezzel elsőként jutott a legjobb nyolc közé.

A két válogatott korábban tétmérkőzésen még nem játszott egymással, az öt eddigi barátságos meccsből négyet a hollandok, egyet az amerikaiak nyertek.

A hollandok 1974, 1978, 1994, 1998, 2010 és 2014 után hetedszer jutottak negyeddöntőbe világbajnokságon, és Katarban az argentin-ausztrál párharc győztesével csapnak majd össze pénteken az elődöntőért.

