Fekete Norbert;Frank Zsófia;

oktatás;Magyarország;tüntetés;

2022-12-05 06:15:00

Forrnak az indulatok tanárok kirúgása után, a háttérben állítólag már dolgoznak az oktatás átalakításán

Sztrájknappal folytatják csütörtökön a tiltakozássorozatukat a pedagógusok az országos engedetlenségi akciót.

Nem csak a fővárosi oktatási szereplőket dühítették fel a „bosszúkirúgások”: a Tanárok a Tanárokért csoport végleges adatai szerint a múlt hét végén 62 budapesti intézmény mellett 26 vidéki helyszínen, összesen 840 pedagógus kezdett hosszabb-rövidebb munkabeszüntetésbe, illetve tiltakozó akcióba. Vagyis napról-napra nagyobb lendületet kapott a tiltakozássorozat azután, hogy újabb nyolc tanárt bocsátottak el azért, mert korábban részt vettek az engedetlenségi akciókban. Összesen már 13 budapesti pedagógust rúgtak ki ezzel az indokkal, több tucatot pedig megfenyegettek.

Több ezer diák és szülő is demonstrált szombaton a kirúgott tanárokért és a közoktatás helyzete miatt, az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ épülete előtt. Az eseményen felszólalt mind a tizenhárom kirúgott tanár.

– Nem akarjuk, hogy a gyerekeink a Wikipédiából tanuljanak osztani és szorozni – érzékeltette egy résztvevő, hogy miért érezte fontosan részvételét az eseményen. Egy felszólaló tanár az állami intézmény névadójától idézett, miszerint az oktatás még egy országot sem vitt csődbe, a fegyverkezés annál inkább. A pedagógus szóba hozta az oktatásért is felelős Pintér Sándor belügyminisztert is, akinek – mint mondta – szakértelme nincs a területhez, „gumibot logikája pedig megbicsaklik a tanárok és diákok ellenállásán". Azt is mondta, hogy amit a kormány az oktatással művel, az hazaárulás. Egy másik szülő arról beszélt lapunknak, hogy ha nem veszik vissza a kirúgott tanárokat, pert indítanak az állam ellen, és akár saját zsebből fizetnék a kirúgottakat, csak tanítsák tovább a gyerekeiket.

Lapunknak egy tüntető tanár arról beszélt, szerinte radikálisabb eszközök kellenének, mert „szarba sem vesznek bennünket“, tárgyalni sem hajlandók velünk, mintha nem is léteznénk“. Szerinte el kellene érni, hogy ne 700-800, hanem 7-8 ezer tanár ne menjen be tanítani, amíg ez nincs, addig akár naponta is tüntethetnek, nem lesz eredmény. „Ja, de: még több kirúgott kolléga” – tette hozzá elkeseredetten.

A szónokok mindegyike üzent egyébként azoknak a tanároknak és szülőknek, akik még nem érzik fontosan a tiltakozást, arra kérték őket:„ne hagyják magukra a gyerekeket“, mert ez az ő jövőjükről szól. A Népszavának

Már a szombati eseményen bejelentették: nem hátrálnak, december 8-án csütörtökön újabb országos sztrájknapot tartanak. A szakszervezetek szónokai arra kérték a szülőket, hogy aznap ne küldjék iskolába gyerekeiket. Itt érdemes megemlíteni: a november közepén tartott hasonló akción volt olyan iskola is, ahol 425-ből mindössze 21 tanuló volt bent.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke lapunknak a csütörtöki eseményről számokat még nem akart mondani, de azt egyértelművé tette: a kirúgások után forrnak az indulatok. Totyik arról is beszámolt, hogy a PSZ sztrájkalapja még kitart, tagjaik visszaigényelhetik a sztrájk miatt kiesett béreket. –Talán 10-12 nap finanszírozása fér még bele, de szerencsére sok támogatást kapunk – mondta.

A tanárok és az érdekvédők egyébként továbbra sem kapnak érdemi választ követelésire, mint arról írtunk, a Belügyminisztérium csupán egy tanárhibáztató kérdésekkel terhelt szülői kérdőívet tett közzé – az egyszer már feltört – Kréta rendszeren belül. A közöny annak fényében figyelemre méltó: múlt pénteken a Karinthy Frigyes Gimnáziumból kirúgott hat tanár miatt a tantestület nagy része, diákokkal és szüleikkel vonult a Külső-Pesti tankerület elé, ami éppen zárva tartott. Ugyanakkor a PSZ alelnöke a háttérben látja, hogy elindulhat valami, de egyelőre ezek tervek.

Hogy ezért milyen árat kell fizetnünk, arról nincs információnk, ehhez ugyanis a feltételeket is meg kell teremteni. Meglátjuk, ígéretekkel eddig is tele volt a padlás – mondta Totyik Tamás.