Marnitz István;

üzemanyag;Magyarország;benzin;hiány;gázolaj;

2022-12-05 09:50:00

Fokozódik az üzemanyaghiány Magyarországon

Egy sms-ben terjedő, teljesen alaptalannak bizonyult híresztelés miatt sorok alakultak ki a magyarországi kutakon a hatósági áras termékekért. Az áruhiány és a feszültség ugyanakkor változatlan.

Péntek este egy álhír miatt hosszú sorok alakultak ki a hazai kutakon – számolt be az RTL Híradó. Az sms-ben terjedő „értesülés” szerint aznap éjféltől a kormány felfüggesztette volna a 480 forintos hatósági üzemanyagárakat. (A benzin esetében most 617, a gázolajnál pedig 681 forint a piaci tarifa.) A nagy lépés – a kacsának semmi alapja nem lévén – „elmaradt”. Így tapasztalataink szerint a hétvégén már le is apadtak a sorok a kutakról.

Mindazonáltal a kamuhírnek nem véletlenül ültek fel sokan. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ugyanis a szerdai kormányinfón a hatósági üzemanyagárak fenntarthatóságát az ezzel kapcsolatos híreket aggasztónak nevezve tette függővé a - hatósági üzemanyagárakat mindvégig ellenző - Mol ellátási képességétől. Kétségtelen: az ország egyetlen, százhalombattai finomítóját a nagykarbantartás után egyelőre nem sikerült teljes mértékben újraindítani. Így az egység az olajcsoport legutóbbi közlése szerint szerint 50-55 százalékon üzemel. A Mol 194 idén hozzá került kiskutas vevője immár harmadik hete nem is kap üzemanyagot a cégtől. De értesülésünk szerint a régebbi partnerek feltételein is változtattak, részint az éves mennyiség 1 százalékáról 2 százalékra emelve a rendelhető havi mennyiséget, ennek feltételein viszont jelentősen szigorítva.

Azt, hogy hány kúton nem érhető el hatósági áras üzemanyag, nem kívánta megbecsülni. Azt azonban megismételte, hogy immár az ország mint a kétezer kútján élnek korlátozások. Ennek oka szerinte egyszerű: nem érhető el az igényeknek megfelelő mennyiségű üzemanyag.

Grád Ottó értesülései szerint ugyanakkor a Mol e hét elején ismét megkísérli finomítójának felfuttatását. Igaz, ha ez sikerülne, akkor sem az ellátás teljes egyensúlya, csak a néhány héttel ezelőtti, a mostaninál kissé enyhébb áruhiány állapota térne vissza – vélekedett. Szerinte a válság eredendően a 480-as árplafon tavaly novemberi megállapításában gyökerezik, így ismét sürgette az intézkedés eltörlését. (Az ellátás nélkül maradó kutak pedig azért nem fordulhatnak más beszállítóhoz, mert a február végén szintén 480 forintban megállapított nagykereskedelmi árplafon miatt a Molon kívüli összes nagykereskedő levonult a piacról.) Szerinte a hiányt például a lépés nyomán az év elején keletkező többletkereslet okozza, ami miatt a Mol nem tudott kellő mértékű, a nagykarbantartások és más kiesések hatását kiegyenlítő készleteket felhalmozni. Emiatt, illetve az OMV schwechati finomítójának váratlan meghibásodása nyomán az ország biztonsági tartalékai is apadtak, amit most vissza kell pótolni.

Ugyanakkor Grád Ottó szerint az, hogy mától az uniós államok zömében orosz olajbehozatali tilalom lép életbe, a hazai ellátást egyelőre semmiben nem befolyásolja. A magyar kormány ugyanis a vezetékes olajbeszállításra mentességet ért el, így az intézkedés a Barátság nevű csövön keresztül ellátott Magyarországra, Szlovákiára és Csehországra nem vonatkozik. A kormánypropaganda ugyanakkor az uniós döntés kapcsán is ellátási problémákat sejtet. Az orosz olajtermékekre – így különösen a dízelre - február elején életbe lépő tilalom ugyanakkor szakértők szerint is gyakorolhat némi hatást a hazai piacra. Bár ez a döntés elvben vonatkozik ránk is, Magyarországra már évek óta nem érkezik orosz dízel.

Kétségkívül nem könnyíti a helyzetet az EU, a G7 és Ausztrália hétvégi megállapodása sem. Eszerint az általuk ellenőrzött biztosítási és hajózási piacon keresztül megakadályozzák, hogy Oroszország bárhol a világon hordónként 60 dollár felett értékesítsen nyersolajat.

A döntéshez hozzájáruló államok - így Magyarország – ellen a Kreml ködös ellenlépéseket helyezett kilátásba. A Portfolio elemzésében felhívja a figyelmet, hogy a most, 90 napra megállapított árplafon alig múlja alul alul az orosz olaj jelenlegi piaci árát. Illetve tengeren, az Adria felől Magyarország akkor is vásárolhatna – akár hordónként 60 dollár felett is - orosz olajat, ha a Kreml netán ellenlépésként leállítaná a szállításokat a Barátságon.