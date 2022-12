nepszava.hu;

Parlament;törvény;Házasság;Indonézia;börtönbüntetés;szexuális szabadság;

2022-12-06 08:21:00

Indonéziában börtön járhat a házasságon kívüli szexért

A délkelet-ázsiai országban sokan attól tartanak, hogy az új büntető törvénykönyv alkalmazása elriasztja a turistákat és a befektetőket is.

Az indonéz parlament kedden jóváhagyta azt a büntető törvénykönyvet, amelynek alapján akár egy év börtönbüntetéssel is sújthatják a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok szereplőit – számolt be a Reuters a XXI. században egészen elképeszt döntésről. A jogszabályban egy sor olyan megdöbbentő szabály is belekerült, amelyek a többi között megtiltják az elnök vagy az állami intézmények megsértését és az állami ideológiával ellentétes véleménynyilvánítást.

Az új indonéz törvénykönyv előírásai az ország állampolgáraira és külföldiekre egyaránt vonatkoznak. Bár a törvényhozók „üdvözölték” a jogszabályt, amelyről egyébként a délkelet-ázsiai nemzet a hollandoktól való függetlenségének kikiáltása óta tárgyaltak. A döntést annak ellenére hozták meg a parlamenti képviselők, hogy üzleti csoportok figyelmeztették, őket: a lépés árthat Indonézia imázsának a turisztika és a befektetések terén egyaránt.

A világ legnagyobb muszlim országában, Indonéziában az elmúlt években felerősödött a vallási konzervativizmus, a jogi szakértők pedig új erkölcsi törvényeket javasoltak, a szokásjogról szóló külön cikk pedig megerősíti a diszkriminatív és a saría által ihletett szabályzatokat helyi szinten.

A törvényjavaslat ellenzői ugyanakkor tiltakoztak a szerintük társadalmilag regresszív szabályok ellen, amelyek, „megfékezik a szólásszabadságot és hatalmas visszalépést jelentenek a demokratikus szabadságjogok terén” a katonai diktátor Suharto 1998-as bukása után.