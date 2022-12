nepszava.hu;

Brüsszel;infláció;szankciók;diákhitel;kormánydöntés;Nagy Márton;kamatstop;

2022-12-06 11:28:00

A diákhitelre is kiterjesztette a kormány a kamatstopot

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egykori főnökével, Matolcsy Györggyel szemben ismét a „brüsszeli szankcióktól” óv.

Kiterjesztjük a kamatstopot a diákhitelekre is; már 12 intézkedéssel védjük a lakosságot és a vállalkozásokat az inflációval és a brüsszeli szankciók negatív hatásaival szemben – jelentette be a kormányzati Facebook-oldalon Nagy Márton. A gazdaságfejlesztési miniszter a legújabb döntés szájbarágós ideológiáját videóban is elmagyarázta.

A tárcavezető a kamatstop kiterjesztésének konkrét ismertetése helyett ugyanis azzal kezdte – az immár a Matolcsy György MNB-elnök, korábbi jegybanki felettese által is megcáfolt – mondandóját, hogy „az elhibázott brüsszeli szankciók az egekbe lökték az energiaárakat és az inflációt”. Hozzátette, sorra dőlnek meg a történelmi rekordok, és egész Európa ettől szenved.

A miniszter előzőekben azt ecsetelte, hogy amennyiben a kormány nem intézkedett volna, a szabadon felhasználható „Diákhitel1” kamatát az eddigi duplájára, tíz százalékra kellett volna felemelni. Ezzel több mint százezren kerültek volna nehéz helyzetbe, és a kormány „nem hagyhatta, hogy az elhibázott szankciók árát a hallgatók fizessék meg”.

Nagy Márton azt is, hozzátette, magyar fiatalok ezrei estek volna el a továbbtanulás lehetőségétől, de ők időben léptek „a szankciós kamatfelár letörése, így a családok és a teljes foglalkoztatottság megvédése érdekében”,. Adatai szerint már csaknem félmillióan vették igénybe a diákhiteleket, amivel mintegy 250 ezer diploma megszerzéséhez járultak hozzá.

