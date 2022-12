P. L.;

2022-12-06 18:41:00

A Fidesz elutasítja, hogy az Európai Bizottság jogszabályban védené a sajtószabadságot

A kormánypárt szerint a brüsszeli testület „lopakodva” akarja bővíteni a hatáskörét.

Az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló uniós jogszabályról vitázott az Országgyűlés, az ülés 8 órakor a napirend előtti felszólalásokkal kezdődött, majd kivételes eljárásban tárgyaltak a médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos uniós rendelettervezetről.

Az MTI szerint az európai ügyek bizottsága országgyűlési határozati javaslatban kezdeményezte kimondani, hogy szerintük sérti a szubszidiaritás elvét a belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet.

A testület fideszes alelnöke, Tessely Zoltán állítása szerint a rendelettervezet „újabb bizonyítéka a bizottság lopakodó hatáskörbővítési szándékának”. Mint mondta, „támogathatók” a média sokszínűségére, a véleménynyilvánítás szabadságára, az újságírók védelmére, a sokszínű tájékoztatásra irányuló általános célkitűzések, azonban úgy vélte, a média ügye nem tartozik sem kizárólagos, sem megosztott uniós hatáskörbe. „Az uniós szerződések nem adnak biankócsekket az unió intézményeinek, hogy kényük-kedvükre azt tegyenek, amit akarnak” - közölte, mondván, a bizottságnak csak akkor volna értelme eljárni az ügyben, ha a tagállami szabályozás nem lenne elégséges. A média sokszínűsége Tessely Zoltán szerint abban is megnyilvánul, hogy a tagállami szabályozások is eltérőek, tükrözve az egyes nemzetek „sokszínű hagyományait”. A fideszes politikus „különösen aggályosnak” találta, hogy a tervezetbe több olyan tárgykör is bekerült, amely szerinte közvetlenül a tagállami médiarendszer kialakításába való durva beavatkozást eredményez, ilyen a piacra lépés, az állami források elosztása, a közszolgálati média működése és az állami hirdetések szabályozása.

Az ellenzéki frakciók ezzel szemben azt közölték, hogy a kormánypártok valójában a média felett gyakorolt hatalmuk elvesztésétől tartanak. A DK-s Arató Gergely szerint a kormánypárti határozat ellentétes a nemzet érdekével, kizárólag a Fidesz pártérdekeit szolgálja. A kormánypártok védik a védhetetlen jelenlegi magyar médiaviszonyokat - mondta.

A jobbikos Brenner Koloman szerint egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában az emberek úgy alakíthatják ki a véleményüket, hogy valós információkhoz jutnak, és ezek alapján megfontolt, felelős döntést tudnak hozni. Értéksemleges újságírás nincs, az viszont nincs rendben, amit a kormány művelt az elmúlt időben a hazai médiaviszonyokkal - közölte. A Mi Hazánk részéről Novák Előd pedig azt sérelmezte, hogy pártja kevés sajtómegjelenéshez jut, emellett bírálta a Facebook cenzúrájátá. Ugyanakkor legfontosabb célként ő is azt nevezte meg, hogy a magyar médiaügyekben Magyarország, a magyar emberek dönthessenek, és a médiatanácsban ne csak a Fidesz tagjai foglalhassank helyet.

