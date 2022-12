Doros Judit;

benzin;hiány;gázolaj;üzemenyag;árstop;

2022-12-07 06:15:00

Fordulhat egyet a magyar benzinturizmus: lehet, hogy szomszéd országban drágább az üzemanyag, de legalább van

Hónapokon át a „túloldalról” jöttek a határszéli térségekbe az olcsó benzinért, de meglehet, hamarosan fordul a kocka.

Sopronban például már többen afféle b tervként számolnak azzal: ha a helyi kutak kiapadnak, akkor átmennek Ausztriába, ahol ugyan drágább a benzin és a gázolaj, de legalább van. Hasonló a helyzet az ország másik felében. Szabolcs megye keleti végében, a csanálosi határátkelőhelyen ottjártunkkor nem álltak sorba magyar rendszámú autók azért, hogy a román oldalon tankolni tudjanak. Innen nagyjából nyolc kilométert kell utazni az első benzinkútig Nagykárolyba, de kedd délután ott sem találkoztunk magyar rendszámú járművekkel, egyet kivéve.

A sofőrről kiderült, valójában Romániában él, csak nálunk dolgozik, ezért használ magyar rendszámú autót. Ő azt mondta: négy nappal ezelőtt Mátészalkán még simán tudott tankolni, de lehet, rá kell fanyalodnia majd a drágább román benzinre. A nagykárolyi Lukoil benzinkútnál dolgozók is megerősítették: nem nőtt meg náluk a forgalom a túloldalról, egy-két magyar autó, ha akad errefelé, az is inkább az átmenő forgalom miatt. Hasonló tapasztalatokról számoltak be az átellenben lévő Petromnál. Az itteni benzinkutas megjegyezte:

Az Orbán-kormány előremenekült, és egy rendkívüli bejelentésben december 6-án kedden éjjel 23 órai hatállyal megszüntette a benzinárstopot, de Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint stabilitásról egy-másfél hónap múlva lehet beszélni.

Az itteni Mol benzinkútnál az összes üzemanyag típust lehetett tankolni és a kutas azt mondta, hogy Magyarországról kapják a naftát. Ezen a kúton 6,7 lejbe került kedden a 95-ös benzin és 7,87 lejbe a dízel. Ez a 85-88 forintos átváltási árfolyamot tekintve a benzin esetében 590, a dízelnél 692 forintos literenkénti árat jelent.

Ha benzinért nem is, olajért, cukorért azért átjönnek honfitársaink – tudtuk meg az itteniektől. Sőt találkoztunk olyan vállaji férfiakkal a csanálosi határátkelőnél, akik éppenséggel ebédelni ruccantak ide. Ők azt mondták: a magyar település harminc kilométeres körzetében nincs étterem, nekik megéri egy parasztcsorba levesért pár kilométert gurulni a határ túloldaláról. Még úgy is jobban jönnek ki, hogy ki kell fizetniük az 1500 forintos román úthasználati díjat, hiszen ha Mátészalkáig mennének az ebédért az oda vissza hatvan kilométer, és ami most a legfontosabb: kevesebb fogy az egyre nehezebben pótolható üzemanyagból.