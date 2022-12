Marnitz István;

üzemanyag;árstop;

2022-12-07 19:22:00

Árstop már nincs, de üzemanyag se

Sorok már nincsenek, hiány még van. A lényeg, hogy Brüsszel.

Kedd éjjel 23 órai hatállyal a kormány megszüntette a július óta már csak a belföldi magánautósokra, a mezőgazdasági járművekre és a taxikra érvényes, 480 forintos hatósági üzemanyagárat – jelentette be körülbelül 25 perccel a rendelet hatályba lépését megelőző, rendkívüli sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Hernádi Zsolt, az ország zömének ellátását végző Mol elnök-vezérigazgatója. Tegnap óta tehát mindenkire a piaci ár érvényes. Ez az - új címen elérhető - Holtankoljak.net közlése szerint a benzin esetében átlag 640, a gázolajnál pedig körülbelül 700 forint. E szintbe már beleértendő a termékek jövedékiadó-tartalmának - sajtótájékoztatón nem említett -, nettó 25 forintos visszaemelése is az árstop-intézkedéseket megelőző, benzin esetében nettó 120, gázolajnál pedig nettó 110,35 forintos szintre. Bár az elmúlt napok során egyre gyakrabban tapasztalt, hosszú sorok eltűntek a töltőállomások elől, az egységeket egyelőre változatlanul látványos áruhiány jellemzi – számolt be lapunknak Bujdos Eszter, az árösszehasonlító portál ügyvezetője. Becslése szerint a kétezer hazai kút legalább negyedén jelenleg sincs benzin és gázolaj. A keresletzuhanással ugyanakkor megkezdhető a készletek felhalmozása. Egyetértett Hernádi Zsolt sajtótájékoztatón elhangzó értékelésével, miszerint az árstopot megelőző időszakra jellemző egyensúly másfél-két hónap alatt állhat helyre.

Mint emlékezetes, az elmúlt hetek során a hazai ellátás 85 százalékát lefedő Mol, alapvetően finomítási nehézségekre hivatkozva, saját hálózatát sem kímélve, egyre kevesebb üzemanyagot biztosított a hazai kutaknak. Így egyre látványosabb sorok alakultak ki az árut még kiadó töltőállomásoknál. Péntek este egy, az árstop aznapi megszüntetésével riogató, gyorsan tovaterjedő sms fokozta a pánikot, amelynek eredeti forrása azért mégis csak megsejthetett valamit a – törvény szerinti, december 31-i felülvizsgálati időpont helyett – december 6-ával meghozott döntésről.

Gulyás Gergely keddi felvezetőjében a mindenki által tapasztalható fennakadásokért az orosz nyersolajbehozatalra hétfő óta érvényes uniós tilalmat tette felelőssé. Bár Hernádi Zsolt is panaszkodott a szankciókra, a hazai ellátási zavarok és a brüsszeli intézkedés közötti, ekképp szoros kapcsolatot viszonylag hosszú sajtótájékoztatójukon sem sikerült érdemben bizonyítaniuk.

A kancellária vezetőjének beszámolója szerint a Mol az uniós nyersolajbehozatali szankciók életbe lépése napján, hétfőn egyértelmű levelet küldött a korábbi technológiai és ipari tárcából december 1-jén átalakult energiaügyi minisztériumot újonnan irányító Lantos Csabának, hogy külső üzemanyag-behozatal nélkül nem képesek biztosítani a 480 forintos üzemanyagot. Gulyás Gergely fejtegetései szerint az Európában egyedül álló árstopot addig állt módjukban fenntartani, amíg a nyár óta kétségkívül tapasztalható, de elszórt ellátási nehézségek általános hiányba nem csaptak át. (Az az érve, hogy a magyar hatósági árak Európában a legalacsonyabbak lettek volna, még az EU-n belül vizsgálva sem állja meg a helyét. Az szintén némi túlzás, hogy piaci áraink az európai mezőny alsó harmadába tartoznának: a Cargopedia.hu hétfői felmérése szerint 42 európai országból a magyar mindkét termékfajta sorrendjében a 15. legolcsóbb.) Az árstopot megtévesztő módon mindketten az uniós szankciók következményének nevezték. Arra a figyelmeztetésre, hogy az árkorlátot az Ukrajna elleni orosz támadás előtt több mint negyed évvel, tehát értelemszerűen jóval a szankciók előtt, tavaly november 15-én vezették be, Gulyás Gergely annyiban pontosított, hogy a korábbi, kétségtelen áremelkedésekre a háború és az azt követő, a magyar kormány által erőteljesen ellenzett uniós szankciók még inkább ráerősítettek.

Hernádi Zsolt érvelése szerint az utóbbi napokban ismételten többszörösére ugrott a hazai üzemanyag-kereslet. Ezt, bár megfeszítetten dolgoznak, már nem képesek sem a – meghibásodások miatt csökkentett üzemmódú – százhalombattai finomítójukból, sem a – döntően saját, szlovák egységükből származó – behozatalból pótolni. Hernádi Zsolt szerint az árkorlát eltörlése nyomán visszatérhetnek a piac 30 százalékát korábban ellátó importőrök és másfél-két hónap alatt helyreállhat az egyensúly. Az elnök-vezérigazgató szerint ugyanakkor a Mol helyzetét inkább az orosz olajtermékekre – így például benzinre és gázolajra - február 5-étől érvényes összuniós – tehát Magyarországra is vonatkozó – behozatali tilalom rontja. Tekintve, hogy emiatt a pozsonyi finomítóból már nem hozhatnak be orosz nyersolajból készült dízelt, miközben november során a Magyarországon értékesített dízel negyede Szlovákiából érkezett. A láthatóan elégedett Hernádi Zsolt ugyanakkor az árstop megszüntetését elegendő intézkedésnek ítélte ahhoz, hogy az újabb, februári „szankciós sokkra” megfelelő tartalékolással felkészüljenek. Az Adria-vezetéken keresztüli, nemzetközi olajvásárlásaik fokozása tárgyában ugyanakkor csak májusi közlésüket ismételte meg, miszerint ehhez 500-700 millió dollár és 2-4 év szükséges.