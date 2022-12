P. L.;

2022-12-09

Több százezres telekadó borzolja a kedélyeket Pilisjászfaluban

A falu minimális működéséhez van szükség erre az egyik helyi képviselő szerint.

Telek- és építményadó emelésre kényszerült Pilisjászfalu, előbbi meglehetősen súlyosan érinti a lakosság egy részét, az évi összeg több százezer forintra növekedhet - írja a Telex.

A vonatkozó rendeletet az energiaválságra, a növekvő közüzemi költségekre és a csökkenő központi támogatásokra hivatkozva módosították, a döntést hozó képviselők egyike azt közölte, nekik is nehéz érzelmi állapotot okozott a felismerés, de a falu minimális működéséhez muszáj volt ekkora mértékben emelni az adót. Az emelés elsősorban a nagyobb telkek gazdáit sújtja, szerintük aránytalanul.

A rendelet értelmében az építményadó négyzetméter/évre lebontva a korábbi 158 forintról 230 forintra növekszik, a telekadó pedig közművesített telkek esetén 180 forintról 340 forintra ugrik, nem közművesített telkeknél ennél is nagyobb mértékben, 90 forintról 220 forintra emelkedik. Emellé egy új passzus is került a rendeletbe, amely szerint a beépített, 1100 négyzetméternél nagyobb telkekre négyzetméterenként 90 forintot kell fizetni az 1100 négyzetméter feletti részre, ilyen rendelkezés korábban nem is volt.

A portálnak nyilatkozó helyi lakos elmondta, az adóemelés annak ellenére sújtja aránytalanul a nagy telekkel rendelkezőket, hogy a papíron nagy telekből sokszor semmi hasznuk nincs, de a haszontalan rész után is adózni kell, van, akinek 400 ezer, van, akinek 700 ezer forintot kell majd fizetnie, sőt olyan lakos is akadt, aki kiszámolta, hogy várhatóan az eddigi összeg 17,5-szörösét kell fizesse.

Borsó András, Pilisjászfalu polgármestere a lap kérdéseire nem válaszolt, de azt leírta, hogy a falu problémás kérdéseinek megvitatására a december 13-án tartandó nyilvános közmeghallgatás lesz a megfelelő fórum. Megjegyezte: vannak, akik rosszul értelmezik az adórendeletet.