Lóadó Pilisjászfalun

A Budapest határától 20 kilométerre fekvő, Pest és Komárom-Esztergom megye határán fekvő település, Pilisjászfalu képviselő testülete még ősszel határozta el, hogy megadóztatja a lótulajdonosokat, akiket a napokban értesített ki arról, hogy lassan itt az ideje az adóbevallásnak, majd március közepéig a pénzt is utalni kell. A sarc évi 150 ezer forint lovanként.