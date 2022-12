P. L.;

költségvetés;Orbán Viktor;kormányrendelet;Magyar Közlöny;

2022-12-09 09:26:00

A kormány felhatalmazta magát, hogy az országgyűlés jóváhagyása nélkül is átírhassa a költségvetést

Igaz, eddig sem volt sok értelme a szabálynak, ugyanúgy kénye-kedve szerint szabhatta át a korábbi elképzeléseket a kormányzat.

Megjelent a Magyar Közlönyben Orbán Viktor szignójával az a kormányrendelet, amelynek értelmében a kabinet felhatalmazta magát arra, hogy az országgyűlés jóváhagyása nélkül is átírhassa a költségvetést, a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva.

A döntés nem előzmény nélküli, amint arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök már korábban is beszélt erről, úgy fogalmazott: „Július elseje óta azonban történt egy s más a magyar meg az európai gazdaságban, tehát veszélyhelyzeti rendeletalkotás formájában hozzá kell igazítanunk a költségvetést a jelenlegi helyzethez.” Azt eddig is tudni lehetett, hogy a teljesen tarthatatlan 2023-as költségvetési tervet az Orbán-kormány átdolgozza, ám arra még soha nem volt példa a rendszerváltás óta, hogy egy kormány rendeletekkel írja át a parlament által elfogadott költségvetési törvényt.

A most megjelent rendelet úgy fogalmaz, hogy a központi költségvetés bevételi vagy kiadási főösszegének megváltoztatására vagy a költségvetési hiány mértékének növelésére nem kell alkalmazni az államháztartásról szóló törvénynek „a központi költségvetés előkészítésére, szerkezetére, tartalmára vonatkozó rendelkezéseit, de biztosítani kell az átlátható és észszerű részletezettségre vonatkozó követelményeket, és azt, hogy a tervezet – e követelményeknek megfelelően – illeszkedjen a központi költségvetésről szóló törvény szerkezetéhez”.

A kormányrendelet azt is rögzíti, hogy „a tervezet – a fejezetrend vagy címrend kiegészítésének kivételével – nem irányulhat a nem a kormány irányítása alá tartozó költségvetési fejezetek bevételi vagy kiadási főösszegének megváltoztatására”.

A kormány költségvetés átírására vonatkozó terveit a Kovács Árpád által elnökölt, Matolcsy György jegybank elnököt és Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét tagjai között tudó Költségvetési Tanács véleményezi és hagyja jóvá.