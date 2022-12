MTI-Népszava;

Románia;Ausztria;schengeni övezet;

2022-12-09 14:33:00

Hazarendelte a bécsi nagykövetét Románia, miután Ausztria megvétózta a schengeni csatlakozásukat

Románia hazarendelte pénteken bécsi nagykövetét, válaszképpen arra, hogy Ausztria vétója miatt az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsa csütörtökön elutasította Románia csatlakozását a határellenőrzés nélküli schengeni térséghez.

A bukaresti külügyminisztérium közleményében azt írta, a diplomáciai szokásjog szerint a döntés azt jelzi, hogy a román fél „mélységesen elítéli” Ausztria magatartását, és a diplomáciai kapcsolatok szintjét csökkenteni akarja. Románia bécsi nagykövetségét Emil Hurezeanu nagykövet hazahívását követően, ideiglenes ügyvivő fogja vezetni. Bogdan Aurescu román külügyminiszter utasítására csütörtök este Ausztria romániai nagykövetét is bekérették a bukaresti külügyminisztériumba, ahol tudomására hozták hogy Ausztria „indokolatlan és barátságtalan” lépése óhatatlanul visszaveti a kétoldalú kapcsolatokat.

Bukarest szerint igazságtalan, teljességgel megalapozatlan és ilyenként elfogadhatatlan érv volt az osztrák fél részéről Romániát tenni felelőssé az illegális migráció növekedéséért. A Frontex adataiból is világosan kitűnik, hogy Románia nem része a nyugat-balkáni migrációs útvonalnak, határaira nem nehezedik migrációs nyomás, a román hatóságok tevékenyen részt vesznek a jelenség megfékezésében, és az európai partnerek elismerését is kivívták azzal, ahogyan az ukrajnai menekülthullámmal járó problémákat kezelték - érvelt a bukaresti külügyminisztérium. A kommüniké hozzáteszi, Ausztria november 18-án közölt, Románia schengeni tagságát elutasító álláspontja már csak azért is meglepte Bukarestet, mert november 16-án a Salzburgi Fórum bukaresti értekezletén részt vevő belügyminiszterek - beleértve az osztrák belügyminisztert - közös nyilatkozatban fejezték ki támogatásukat Románia, Bulgária és Horvátország csatlakozását illetően.

Az EU bel- és igazságügyi tanácsa csütörtökön elutasította Románia és Bulgária schengeni csatlakozását, miután Ausztria és Hollandia vétózott. Utóbbi tagállam csak Bulgária csatlakozását ellenezte, de a két országról csomagban döntöttek. A tanács ugyanakkor megszavazta Horvátország felvételét a belső határellenőrzések nélküli térségbe.