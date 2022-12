P. Szabó Dénes;

jótékonyság;autizmus;Terézváros;advent;

2022-12-11 14:00:00

Terézváros csúcsdísze: autisták alkotásai a különös karácsonyfán

Stilizált karácsonyfa fogadja a járókelőket a budapesti Nyugati téren, ahol bankkártyás terminál segítségével adakozhatunk az Autistic Art Alapítványnak. A szervezet 2006 óta segíti az autizmussal élőket, megteremtve számukra a mindennapokhoz szükséges feltételeket. Ők lakóházba költözhetnek, az adakozók pedig ismeretlenül is a szívükbe. Az ötlet találkozott Terézváros önkormányzatának elképzeléseivel.

– A tervünk az volt, hogy egy jókora, stilizált karácsonyfát állítsunk fel egy forgalmas köztéren, hogy minél többekhez juttassuk el az autisták ügyének fontosságát – mesélte a formabontó ötletről Kovács Henrietta, az Autistic Art Alapítvány ügyvezetője. A feltűnő fán bankterminál található. Ennek segítségével kisebb-nagyobb pénzösszeggel támogathatjuk a szervezetet, mely országszerte tizenegy lakóházban biztosítja a feltételeket tizenhatodik életévüket betöltött autista fiataloknak a mindennapi élethez.

Csak szeretnek rajzolni

A mostani kezdeményezés azért is jelentős, mivel az Autistic Art otthonait támogathatjuk, melyekben a fiatalok akár életük végéig is élhetnek. Sokuk 0–24 órában teljes ellátást igényel, amit sok szülő nem tud megoldani, mert különben kiesne a munka világából. Ez viszont nem jelenti azt, hogy lemondanának a gyermekükről, hisz miután az alapítvány befogadta a fiatalt, utána szoros kapcsolat szövődik közte, a család és az intézmény között.

– A vezetőink azt szokták mondani: őket éri a megtiszteltetés, hogy a szülők a fiatalokat rájuk és a szakembereinkre bízzák – mondta Kovács Henrietta. Az alapítvány pedig megtesz mindent a bentlakókért: korai fejlesztést nyújt nekik, valamint saját szobát, melyben a tizenéves a kortársaival élhet együtt, akikkel különböző szabadidős tevékenységekre járhatnak, tizenhat éves kor után pedig a gondozók feladatokat adnak nekik, mivel többségük nem tudna elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Sokan művészeti tevékenységgel is foglalkoznak, a tizenegy otthon közül hatban rajzfoglalkozásokon szabadon alkothatnak egy pedagógus irányítása mellett külön szobákban heti egy-két alkalommal. – Vannak lakók, akik nem tudnak beszélni, ezért az alkotás révén fejezik ki a színes és izgalmas belső világukat. Másrészt ez egy jó eszköz arra, hogy a neurotipikus (normál idegrendszerű) többségi társadalmat érzékenyítsük, hogy az emberek lássák, autista társaik miket alkotnak – véli az ügyvezető.

A rajzok aztán sokszorosítva termékekre kerülnek, melyeket megvásárolva, támogathatjuk az alapítványt. Ezek között találni noteszt, bort, pólót, takarót, teát, mézet és selyemsálat, a szervezet ráadásul elismert márkákkal működik együtt. – Mi nem azt szeretnénk, hogy sajnálatból vásároljanak tőlünk, a vevők a pénzükért minőségi terméket fognak kapni – mondta a szakember.

A fiatal alkotók munkái időnként még művészeti eseményeken is feltűnnek. Egy alkalommal például az Art Market Budapest művészeti vásáron is bemutatták azokat, máskor a Magyar Nemzeti Galériában, ahol nemzetközileg is elismert művészek munkái mellé helyezték a műveket. Az alkotók nevét azonban szándékosan nem tüntették fel. A fiatalok mégsem úgy tekintenek magukra, mint művészekre, az ügyvezető elmondása szerint ők egyszerűen csak szeretnek rajzolni.

Esőember helyett

Az autizmusról azonban máig számos tév­hit él, miközben az egy összetett jelenség. – Az autizmus valójában egy idegrendszert érő fejlődési rendellenesség, mely már magzati korban megtörténik. Nincs látható jele, így csak később lehet diagnosztizálni – mondta Kovács Hen­rietta, kiemelve, az autizmus nem egy betegség, hanem egy állapot, amelyből nem lehet kigyógyulni, az érintett életét végigkíséri.

A diagnózisa azonban napjainkban egyre pontosabb, hisz azt számos szakember vizsgálja, és folyamatosan bővül a témával foglalkozó szakirodalom. Mindez segíthet a szülőknek, hogy gyermekük képességeit megfelelő irányba fejlesszék, de ha a fiatalnak egyéb értelmi és testi fogyatékossága van, például mozgásszervi hiányossággal is küzd, akkor az ügyvezető szerint érdemes megfontolni, hogy beadják egy lakóotthonba, hisz a szakemberek segíteni tudnak az érintettnek és a család többi tagjának is.

– Sok autista fiatalnak nehezére esik, hogy megfelelően létezzen és mozogjon a társadalomban. Egyeseknek nincs fogalmuk a pénzről, és mivel túlságosan jóhiszeműek, sok esetben becsaphatják őket – véli az ügyvezető. Szintén gondot okoz, hogy többen nem tudnak vagy akarnak beszélni, így a felmerülő félelmüket, örömüket, fájdalmukat nem közlik a társaikkal.

Az alapítvány fontosnak tartja továbbá, hogy a témáról minél többen tudjanak, és ne csak a filmekből szerezzenek tudomást, merthogy nem mindegyik autista olyan, mint az Esőember című moziban Raymond, a zseni. – Sokan azt hiszik, hogyha kiborul egy gyufásdoboz, akkor egy autista egy szemvillanás alatt megszámolja, mennyi szál hever a földön – mondta a szakember, hozzátéve, még ha zseni is az illető, a cipőjét akkor sem biztos, hogy be tudja kötni, vagy rossz ruhadarabot vesz fel egy másikra.

– A Nyugati téri karácsonyfával az adakozás mellett azt akarjuk még elérni, hogy minden ember legyen „ÜGYes”, vagyis válasszon magának egy társadalmi ügyet, ami mellett tudatosan kiáll – emelte ki az ügyvezető. – Másrészt, ha elérjük, hogy az emberek figyelmesebben forduljanak az autisták felé, és toleránsabbak legyenek, akkor az már egy szép eredmény.

Háló a rászorulóknak

Az alapítvány idén felkereste a Terézvárosi Önkormányzatot, mely szintén tervezte, hogy 2022-ben elindít egy hosszú távú projektet, mellyel minden év karácsonyán segítenek egy civil szervezetnek. – Az autizmus az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapott, ezért is döntöttünk rögtön az ügy mellett – mondta Soproni Tamás, Terézváros polgármestere. A kerületi vezető szerint azért is kell segíteni az autista fiatalokon, hisz azokat a lakóotthonokat, melyekben élnek, szintén sújtja az energia- és rezsiválság. – A mostani ügy a „Terézváros melléd áll” nevű, két évvel ezelőtt indított programunknak a része is, hisz már régóta arra törekszünk, hogy átalakítsuk a szociális rendszerünket, így segítve a rászorulókon – mondta Soproni. 2020-ban a kezdeményezést a hirtelen kirobbant pandémia hívta életre, ekkor segéllyel akarták támogatni azokat, akik a Covid ­miatt nehéz anyagi helyzetbe kerültek. Idén a válság miatt bevezették a fűtéstámogatást, a kerület pedig a fogyatékkal élőket is pénzösszeggel segíti, valamint bővítik és fejlesztik a Terézéno nevű helyet, a Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthont.

– Az embereket nem hagyhatjuk az út szélén. Ez a szociális szemlélet áthatja minden kollégám és a hivatali dolgozóink életét – mondta Soproni, hozzátéve, attól azonban kissé félnek, hogy a válság hatására egy újabb társadalmi robbanás várható. – Az infláció és a növekedő rezsi ­miatt rengeteg munkahely szűnik meg, így sokan kerülnek az utcára. Ők viszont hozzánk fognak fordulni végső soron, hisz az önkormányzatok állnak a legközelebb az emberekhez, azok teszik ki a szociális háló nagy részét.