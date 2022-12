Népszava-MTI;

Novák Katalin Irakban büszkélkedett, hogy magyar katonák is harcolnak az Iszlám Állam ellen

A köztársasági elnök első magyar államfőként Abdul Latif Rashid elnökkel találkozott az ázsiai országban.

Történelmi találkozón vagyunk túl Abdul Latif Rashid iraki elnökkel, hiszen magyar köztársasági elnök még sosem járt Irakban – írta Facebook-oldalán Novák Katalin, hozzátéve, hogy egyetértettek abban, hogy „országaink közös ellensége a nemzetközi terrorizmus, melynek minden válfaját elítéljük”. A magyar államfő büszkén közölte, hogy Magyarország szerepvállalása nem csak szavakban, de tettekben is megmutatkozik, hiszen jelentős katonai erő vesz részt az Iszlám Állam elleni küzdelemben.

A Sándor-palota szerint az elnöki találkozón szó volt még a Hungary Helps programról is, amelyen keresztül Magyarország aktívan részt vesz a legkritikusabb ágazatok, valamint a legkiszolgáltatottabb csoportok, például a gyermekek, a nők és a keresztények megsegítésében is. Továbbá szóba került az orosz-ukrán háború is, amelyről mindketten úgy vélekedtek, hogy mielőbb békét kellene kötnie a feleknek.

A Köztársasági Elnök Hivatala közleménye szerint Novák Katalin ellátogatott Tell-Aszkufba is, ahol – hangsúlyozták – az elmúlt évtizedben megtapasztalhatták az Iszlám Állam okozta borzalmakat. A település több épületét és a templomát is újjá kellett építeni, melyben Magyarország is oroszlánrészt vállalt. – A helyi közösség tagjai országunk iránti tiszteletük jeléül „Tell Aszkuf bint al Madzsar”, azaz Magyarország lányaként emlegetik településüket.

Az államfő egy helyi óvodát is meglátogatott, ellátogatott az Alkoszban működő mintafarmra, majd a Rabban Hormzid-kolostorba látogatott, ahol találkozott Lara Yussif Zarával, aki egyike a négy iraki női polgármesternek, a program később Nechirvan Barzanival, a Kurdisztán Régió elnökével szervezett találkozóval folytatódott.